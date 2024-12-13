День ангела Анастасии в декабре 2024 года: когда отмечать по церковному календарю
22 декабря / День Ангела Анастасии / Фото: Pixabay / NataljaDanilchenko
Содержание:
  1. Когда день ангела Анастасии в декабре 2024 года: дата по церковному календарю
  2. Что означает имя Анастасия
  3. Поздравление Анастасии с именинами

Когда день ангела Анастасии в декабре 2024 года: дата по церковному календарю

По новому церковному календарю день ангела Анастасии приходится на 22 декабря. В этот день христиане чтят память мученицы Анастасии Узорешительницы – святой покровительницы женщин с именем Анастасия.

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Святая Анастасия была ревностной христианкой, обитавшей в Риме. Она овладела мастерством лечения и помогала всем заключенным христианам, арестованным за свои верования. Не раз Анастасию преследовали, но ей удавалось уйти от своих палачей невредимой.

Девушка продолжала свои добрые деяния по отношению к христианам. Но в конце концов она была арестована и приговорена к смерти с другими последователями Христа. Недалеко от горы Афон основан Монастырь в честь святой Анастасии.

Что означает имя Анастасия

Имя Анастасия с греческого языка переводится как "воскресение". Иногда трактуется как "бессмертная". Сначала было мужское имя Анастасий, а позже возникла женская форма – Анастасия.

Поздравление Анастасии с именинами

Поздравить Анастасию в день ангела можно разными способами: открыткой, стихом или картинкой.

День ангела Анастасии в декабре 2024 года: когда отмечать по церковному календарю
Поздравление с именинами / Cгенерировано ИИ
День ангела Анастасии в декабре 2024 года: когда отмечать по церковному календарю
Поздравление с Днем ангела / Сгенерировано ИИ
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