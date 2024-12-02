День Анны в декабре: все о празднике Аннино Зачатие и почему в этот день выходной в Италии

День Анны – что значит церковный праздник и когда его отмечать. Как празднуют Непорочное зачатие Девы Марии в мире

Святая Анна / Скала Призраков, Винадио, Италия / Фото: Depositphotos

День Анны был установлен христианской церковью в честь зачатия святой Анной Девы Марии.

Успение праведной Анны – что это за праздник

Христианские церкви в праздник Зачатия Пресвятой Богородицы вкладывают культ непорочности Марии, поскольку ее зачатие предполагало божественную миссию. Такая идея освобождения от первородного греха Девы Марии с самого начала возникла у христиан восточного обряда. А потом распространилась и на западных христиан.

На Западе такое мнение переросло в целую науку непорочного зачатия Марии. На протяжении веков прослеживается эволюция вероучения и видоизменение праздника в честь непорочного зачатия. Когда праздник дошел до Рима, он стал официальным праздником всего государства. И сейчас в Италии День святой Анны – государственный праздник, сопровождающийся дополнительным выходным. Школы и большинство предприятий в этот день не работают. Именно с этого дня начинаются Рождественские праздники и подготовка к Рождеству Христову. В Украине праздничный период по церковному календарю начинается с праздника Введения Пресвятой Богородицы в храм.

Христиане восточного обряда воспринимают это событие как чудо зачатия ребенка у старых бесплодных родителей. Идея непорочности Девы Марии осталась без изменений, на Востоке не поддерживают вероучение католиков по этому поводу.

Когда праздник Зачатия праведной Анной в 2024 году

В Европе католическая церковь отмечает 8 декабря. Христиане восточно обряда по новоюлианскому календарю отмечают День Зачатия Девы Марии 9 декабря, украинская церковь также. Христиане восточного обряда, соблюдающие юлианский календарь, празднуют 22 декабря. Ранее День Анны в Украине, до принятия нового церковного календаря, приходился также на 22 декабря.

Именины Анны: что означает имя и когда отмечать по новому календарю

В праздник зачатия Анной Девы Марии отмечаются именины всех девушек и женщин по имени Анна, то есть 9 декабря. Имя очень популярно в Украине и вообще в Европе. Но пришло к нам из Израиля, скорее через латинский язык, и происходит от еврейского имени Ханна, что означает "благодать".

Запреты в День святой Анны

День Анны имеет народные традиции, его называют днем зимней Анны. Святая Анна считается покровительницей беременных и материнства. Желающие детей в этот день молятся и просят о ребенке. Но есть ряд запретов в день святой Анны:

Беременным запрещено делать работу по дому.

Всем женщинам запрещалось вязать, шить и вышивать.

По приметам беременным не желательно выходить из дома целый день.

Нельзя беременным готовить в печи, да и находиться у огня вообще.

Запрещено стричь волосы и ногти.

Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть пищу животного происхождения. Но на беременных эти правила могут не распространяться в зависимости от самочувствия, состояния здоровья и рекомендаций врача.

Аннино зачатие – женский праздник. Поэтому в этот день женщины собирались, чтобы что-нибудь приготовить и провести время в хорошей компании.