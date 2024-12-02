День ангела Анни у грудні: головне про свято Аннине Зачаття та чому у цей день вихідний в Італії

День Анни – що означає церковне свято та коли його відзначати. Як святкують Непорочне зачаття Діви Марії у світі

Свята Анна / Скеля Привидів, Вінадіо, Італія / Фото: Depositphotos

День Анни був встановлений християнською церквою на честь зачаття святою Анною Діви Марії.

Непорочне зачаття Діви Марії – що це за свято

Християнські церкви у свято Зачаття Пресвятої Богородиці вкладають культ непорочності Марії, оскільки її зачаття передбачало її божественну місію. Така ідея звільнення від первородного гріха Діви Марії від початку виникла у християн східного обряду. А потім поширилася і на західних християн.

На Заході така думка переросла в цілу науку непорочного зачаття Марії. Протягом віків прослідковується еволюція віровчення, а також видозмінення свята на честь непорочного зачаття. Коли свято дійшло до Риму, воно стало офіційним святом усієї держави. І зараз в Італії День святої Анни – державне свято, що супроводжується додатковим вихідним. Школи та більшість підприємств цього дня не працюють. Саме з цього дня розпочинаються Різдвяні свята та, власне, підготовка до Різдва Христового. Натомість в Україні святковий період за церковним календарем починається від свята Введення Пресвятої Богородиці в храм.

Християни східного обряду сприймають цю подію, як чудо зачаття дитини в старих безплідних батьків. Ідея непорочності Діви Марії лишилася без змін, на Сході не підтримують віровчення католиків з приводу цього питання.

Коли свято Зачаття праведною Анною у 2024 році

В Європі католицька церква святкує 8 грудня. Християни східного обряду за новоюліанським календарем відзначають День Зачаття Діви Марії 9 грудня, українська церква також. Християни східного обряду, що дотримуються юліанського календаря святкують 22 грудня. Раніше День Анни в Україні, до прийняття нового церковного календаря, припадав також на 22 грудня.

Іменини Анни: що означає ім’я та коли відзначати за новим календарем

В Аннине зачаття відзначаються іменини всіх дівчат та жінок з ім’ям Анна, тобто 9 грудня. Ім’я дуже популярне в Україні і загалом в Європі. Але прийшло до нас з Ізраїлю, найімовірніше, через латинську мову, і походить від єврейського іменні Ханна, що означає "благодать".

Заборони у День святої Анни

День Анни має і народні традиції, його називають днем зимової Анни. Свята Анна вважається покровителькою вагітних та материнства. Хто бажає дітей в цей день молиться і просить про дитя. Але є певні заборон у День святої Анни:

Вагітним заборонена хатня робота.

Усім жінкам заборонялось в’язати, шити та вишивати.

За прикметами вагітним не бажано виходити з дому цілий день.

Не можна вагітним готувати в печі та загалом бути біля вогню.

Заборонено стригти волосся й нігті.

Оскільки триває Різдвяний піст, не можна їсти їжу тваринного походження. Але на вагітних ці правила можуть не поширюватися, залежно від самопочуття, стану здоров’я та рекомендацій лікаря.

Аннине зачаття – жіноче свято. Тому цього дня жінки збиралися разом, щоб щось приготувати і провести час в добрій компанії.