День ангела Анастасії у грудні 2024 року: коли святкувати за церковним календарем

Коли святкувати іменини Анастасії у грудні 2024 року

22 грудня / День Ангела Анастасії / Фото: Pixabay / NataljaDanilchenko

Коли день ангела Анастасії у грудні 2024 року: дата за церковним календарем

За новим церковним календарем день ангела Анастасії припадає на 22 грудня. У цей день християни вшановують пам'ять мучениці Анастасії Узорішительниці – святої покровительки жінок з ім'ям Анастасія.

Свята Анастасія була ревною християнкою, що мешкала в Римі. Вона опанувала майстерність лікування і допомагала усім ув’язненим християнам, що були заарештовані за свої вірування. Не раз Анастасію переслідували, але їй вдавалося піти від своїх катів неушкодженою.

Дівчина продовжувала свої добрі діяння щодо християн. Але врешті вона була заарештована і засуджена на смерть з іншими наслідувачами Христа. Недалеко від гори Афон заснований Монастир на честь святої Анастасії.

Що означає ім’я Анастасія

Ім'я Анастасія з грецької мови перекладається як "воскресіння". Іноді трактується як "безсмертна". З початку було чоловіче ім’я Анастасій, а пізніше виникла жіноча форма – Анастасія.

Привітання Анастасії з іменинами

Привітати Анастасію в День ангела можна у різний спосіб: листівкою, віршем або картинкою.

Привітання з іменинами / Згенеровано ШІ