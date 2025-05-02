День Европы: дата в 2025 году и что означает этот праздник

День Европы в Украине – что это за праздник?

День Европы / Фото: Pixabay

Когда День Европы в 2025 году: дата

День Европы в европейских странах и Украине отмечается 9 мая ежегодно. Украина отмечала этот праздник с 2003 года, но каждую третью субботу мая. Только в прошлом году Украина присоединилась к Европейскому сообществу и официально перенесла День Европы также на 9 мая согласно Указу Президента.

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Этот праздник отмечают страны Евросоюза, а также страны, избравшие курс европейской интеграции и стремящиеся вступить в ЕС.

История Дня Европы и что он означает

День Европы является официальным атрибутом Европейского Союза вместе с флагом ЕС, гимном и единой валютой евро.

День Европы был установлен Европейским Союзом в честь заключения Декларации Шумана 9 мая 1950 года. Эта декларация объединяла угольную и стальную промышленность Франции и Западной Германии по предложению министра иностранных дел Роберта Шумана. Так возникло первое европейское объединенное сообщество, что и положило начало глобальному сотрудничеству европейских стран.

С основанием Европейского Союза праздник приобрел региональный масштаб. В Германии отмечали целую Европейскую неделю, а в Польше в День Европы устраивали парад Шумана.

Впоследствии все страны-члены ЕС начали отмечать праздник, как и кандидаты в члены ЕС. Важным элементом праздника является флаг ЕС.

Мероприятия ко Дню Европы

Преимущественно ко Дню Европы проводятся культурно-просветительные мероприятия, сосредоточенные на распространении знаний о Европейском союзе. К празднику организуют творческие инициативы, вручение премий и наград. В праздник также поощряют евроинтеграцию и углубление знаний о ЕС.

В школах Украины проходят образовательные разговоры и праздничные флешмобы, к празднику рисуют рисунки, устраивают местные и школьные конкурсы работ.

В Украине ежегодно проходит конкурс эссе ко Дню Европы – 2025. Инициатива призвана привлечь молодых людей выразить свое мнение, какой они видят Украину в составе ЕС и какую роль именно они в этом сыграют.

До начала войны в Украине День Европы отмечали в крупных городах, однако в этом году из-за военного положения масштабные праздничные мероприятия отменены.