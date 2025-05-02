День Європи: дата у 2025 році та що означає це свято

День Європи в Україні – що це за свято?

День Європи / Фото: Pixabay

Коли День Європи у 2025 році: дата

День Європи у європейських країнах та в Україні святкується 9 травня щороку. Україна відзначала це свято з 2003 року, але кожної третьої суботи травня. Лише минулого року Україна приєдналася до Європейської спільноти та перенесла офіційно День Європи також на 9 травня згідно з Указом Президента.

Це свято відзначають країни Євросоюзу, а також країни, що обрали курс європейської інтеграції та прагнуть вступити до ЄС.

Історія Дня Європи та що він означає

День Європи є офіційним атрибутом Європейського Союзу, разом із прапором ЄС, гімном та єдиною валютою євро.

День Європи встановлено Європейським Союзом на честь укладення Декларації Шумана 9 травня 1950 року. Ця декларація об’єднувала вугільну та сталеву промисловість Франції та Західної Німеччини, за пропозицією міністра закордонних справ Роберта Шумана. Так виникла перша європейська об’єднана спільнота, що й поклало початок глобальної співпраці європейських країн.

Із заснуванням Європейського Союзу свято набуло регіонального масштабу. В Німеччині святкували цілий Європейський тиждень, а в Польщі на День Європи влаштовували парад Шумана.

Згодом усі країни-члени ЄС почали відзначати свято, як і кандидати у члени ЄС. Важливим елементом свята є прапор ЄС.

Заходи до Дня Європи

Переважно до Дня Європи проводяться культурно-освітні заходи, зосереджені на поширенні знань про Європейський союз. До свята організовують творчі ініціативи, вручення премій та нагород. У свято також заохочують євроінтеграцію та поглиблення знань про ЄС.

У школах України проходять освітні розмови та святкові флешмоби, до свята малюють малюнки, влаштовують місцеві та шкільні конкурси робіт.

В Україні щороку відбувається конкурс есе до Дня Європи – 2025. Ініціатива покликана залучити молодих людей висловити свою думку, якою вони бачать Україну у складі ЄС і яку роль саме вони в цьому зіграють.

До початку війни в Україні День Європи святкували у великих містах, проте цього року через воєнний стан масштабні святкові заходи скасовані.