Когда Ханука 2024 и как иудеи празднуют Праздник Света: главные традиции
Что такое Ханука и какое значение праздника
Ханука, Праздник Огней, Праздник Света – это один из самых радостных праздников израильского народа, установленный в честь освобождения иудейского храма, очищения жертвенника и восстановления службы. Евреи празднуют Хануку еще со II века до нашей эры.
В Евангелии от Иоанна праздник упоминается как зимний праздник Обновления. После Четвертой Сирийской войны Иудея оказалась во власти селевкидского правителя Антиоха. Он не терпел еврейской обособленности, сохранения традиций евреев и заповедей предков. Поэтому решил помешать евреям верить в их Бога и исполнять Законы Божьи. Иудеи восстали против Антиоховых повелений и одержали победу. Тогда они освободили свой храм, и в честь освобождения установили праздник.
Образ женского мужества занимает особое место в восьмидневном празднике. В разных регионах евреи могут уделять один из восьми дней для праздника женщин и девушек.
Часто Хануку называют "Еврейским Рождеством". Но Ханука не Рождество, это ошибочное утверждение, появившееся из-за того, что иногда еврейский праздник приходится на день Рождества Христова, как в этом году.
Когда еврейский праздник Ханука в 2024 году
В 2024 году Ханука начинается 25 декабря и длится до 2 января 2025 года. Еврейские праздники рассчитываются не по общепринятому календарю, а по лунно-солнечному. Поэтому каждый год определяется дата праздника.
Еврейский Праздник Огней всегда длится восемь ночей, и продолжительность его никогда не меняется. По легенде повстанцы нашли один кувшин масла и зажгли светильники. Этого масла должно было хватить всего на один день. Но свершилось чудо, и светильник пылал восемь дней, ровно столько, чтобы изготовить новое масло. Иудеи увидели в этом Божью волю. Именно поэтому Хануку всегда празднуют восемь дней.
Традиции празднования Праздника Свечей
К основным традиционным элементам праздника относятся Ханукия, дрейдл, еврейский праздничный стол и подарки. Детям всегда дарят деньги или шоколадные монеты, как пример щедрости. Иногда подарками одариваются в семье только дети, а иногда и взрослые. А в некоторых семьях обмен подарками длится все восемь дней.
Почему на Хануку зажигают девять свечей
Важнейшая традиция праздника – зажигание светильника меноры. Изначально в светильниках было масло, теперь в большинстве своем зажигают обычные свечи. Ханукальный светильник должен быть либо металлическим, либо стеклянным.
Свечи зажигаются при появлении первой звезды вечером, а затем читается молитва. В первый день зажигают одну свечу справа, на следующий добавляют еще одну слева. И так по очереди добавляя, на восьмой день зажигают восемь свечей. Светильник содержит девять – одна вспомогательная свеча для зажигания. Ханукию следует ставить на видном месте в гостиной или перед домом.
После зажигания свечи – время праздничного стола и праздничных игр. В течение восьми дней иудеи собираются в теплом кругу родственников или друзей за праздничным ужином. Ханука – семейный праздник. Дети обычно играют дрейдлом.
Что готовят на праздник Ханука
К празднику по традиции готовятся блюда на растительном масле: деруны, блины, салаты, пончики и пироги.
- Пирог с сыром и творожные пончики готовят в память об истории Юдифи, еврейской женщины, подвиг которой помог спасти целый город.
- Дрожжевые пончики суфганиоль с разными начинками и глазурью.
- Кугель – еврейская запеканка из картофеля и лука или из яблок и лапши.
- Фалафель – обжаренные шарики из нута.
- Латкесы – деруны со сметаной и яблочным пюре.
- Суп из красной чечевицы.
- Бараньи голени со специями.
- Говяжья грудка или печень с пряными травами.
Можно ли работать в Хануку: запреты праздника
Выходные дни к празднику Хануки не предусмотрены, но для детей в школах устраиваются каникулы, так же как и к Рождественским праздникам. В течение восьми дней Хануки по еврейским традициям запрещено:
- Категорически нельзя использовать светильник Ханукию для чтения или приготовления еды.
- Ханукия должна быть в доме каждого еврея, независимо от того, богат он или беден.
- Женщинам нельзя работать, поскольку женщины особенно почитаются в этот праздник.
- Нельзя оплакивать умерших, потому что праздник должен быть очень веселым и радостным.