Когда Ханука 2024 и как иудеи празднуют Праздник Света: главные традиции

Ханука – еврейский Праздник Восьми Свечей, праздновавшийся еще за 200 лет до нашей эры

Еврейская Ханукия / Фото: Depositphotos

Что такое Ханука и какое значение праздника

Ханука, Праздник Огней, Праздник Света – это один из самых радостных праздников израильского народа, установленный в честь освобождения иудейского храма, очищения жертвенника и восстановления службы. Евреи празднуют Хануку еще со II века до нашей эры.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В Евангелии от Иоанна праздник упоминается как зимний праздник Обновления. После Четвертой Сирийской войны Иудея оказалась во власти селевкидского правителя Антиоха. Он не терпел еврейской обособленности, сохранения традиций евреев и заповедей предков. Поэтому решил помешать евреям верить в их Бога и исполнять Законы Божьи. Иудеи восстали против Антиоховых повелений и одержали победу. Тогда они освободили свой храм, и в честь освобождения установили праздник.

Образ женского мужества занимает особое место в восьмидневном празднике. В разных регионах евреи могут уделять один из восьми дней для праздника женщин и девушек.

Часто Хануку называют "Еврейским Рождеством". Но Ханука не Рождество, это ошибочное утверждение, появившееся из-за того, что иногда еврейский праздник приходится на день Рождества Христова, как в этом году.

Когда еврейский праздник Ханука в 2024 году

Когда отмечать Хануку / Фото: Depositphotos

В 2024 году Ханука начинается 25 декабря и длится до 2 января 2025 года. Еврейские праздники рассчитываются не по общепринятому календарю, а по лунно-солнечному. Поэтому каждый год определяется дата праздника.

Еврейский Праздник Огней всегда длится восемь ночей, и продолжительность его никогда не меняется. По легенде повстанцы нашли один кувшин масла и зажгли светильники. Этого масла должно было хватить всего на один день. Но свершилось чудо, и светильник пылал восемь дней, ровно столько, чтобы изготовить новое масло. Иудеи увидели в этом Божью волю. Именно поэтому Хануку всегда празднуют восемь дней.

Традиции празднования Праздника Свечей

К основным традиционным элементам праздника относятся Ханукия, дрейдл, еврейский праздничный стол и подарки. Детям всегда дарят деньги или шоколадные монеты, как пример щедрости. Иногда подарками одариваются в семье только дети, а иногда и взрослые. А в некоторых семьях обмен подарками длится все восемь дней.

Почему на Хануку зажигают девять свечей

Важнейшая традиция праздника – зажигание светильника меноры. Изначально в светильниках было масло, теперь в большинстве своем зажигают обычные свечи. Ханукальный светильник должен быть либо металлическим, либо стеклянным.

Свечи зажигаются при появлении первой звезды вечером, а затем читается молитва. В первый день зажигают одну свечу справа, на следующий добавляют еще одну слева. И так по очереди добавляя, на восьмой день зажигают восемь свечей. Светильник содержит девять – одна вспомогательная свеча для зажигания. Ханукию следует ставить на видном месте в гостиной или перед домом.

После зажигания свечи – время праздничного стола и праздничных игр. В течение восьми дней иудеи собираются в теплом кругу родственников или друзей за праздничным ужином. Ханука – семейный праздник. Дети обычно играют дрейдлом.

Дрейдл – еврейская детская игрушка на Хануку / Фото: Вікіпедія

Дрейдл – это еврейская четырехсторонняя юла, на каждой стороне которой находится буква. По иудейской традиции буквы означают: чудо великое произошло там. Смысл игры в дрейдле заключается во вращении ее и ставках, которые делают игроки перед игрой. Ставки делают из конфет и других сладостей. В зависимости от того, что выпало, игрок должен либо забрать все, либо отдать все, либо половину, либо еще раз сделать ставку.

Что готовят на праздник Ханука

К празднику по традиции готовятся блюда на растительном масле: деруны, блины, салаты, пончики и пироги.

Пирог с сыром и творожные пончики готовят в память об истории Юдифи, еврейской женщины, подвиг которой помог спасти целый город.

Дрожжевые пончики суфганиоль с разными начинками и глазурью.

Кугель – еврейская запеканка из картофеля и лука или из яблок и лапши.

Фалафель – обжаренные шарики из нута.

Латкесы – деруны со сметаной и яблочным пюре.

Суп из красной чечевицы.

Бараньи голени со специями.

Говяжья грудка или печень с пряными травами.

Ханукальное меню / Фото: Depositphotos

Можно ли работать в Хануку: запреты праздника

Выходные дни к празднику Хануки не предусмотрены, но для детей в школах устраиваются каникулы, так же как и к Рождественским праздникам. В течение восьми дней Хануки по еврейским традициям запрещено: