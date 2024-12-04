Коли Ханука 2024 і як юдеї святкують Свято Світла: головні традиції

Ханука – єврейське Свято Восьми Свічок, що святкувалося ще за 200 років до нашої ери

Еврейська Ханукія / Фото: Depositphotos

Що таке Ханука і яке значення свята

Ханука, Свято Вогнів, Свято Світла – це одне з найрадісніших свят ізраїльського народу, встановлене на честь звільнення юдейського храму, очищення жертовника та відновлення служби. Євреї святкують Хануку ще від II століття до нашої ери.

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У Євангелії від Іоана Ханука згадується як зимове свято Відновлення. Після Четвертої Сирійської війни Юдея опинилася під владою селевкідського правителя Антіоха. Він не терпів єврейської відокремленості, збереження традицій євреїв та заповідей пращурів. Тому вирішив завадити євреям вірити у їхнього Бога та виконувати Закони Божі. Юдеї повстали проти Антіохових наказів і здобули перемогу. Тоді вони звільнили свій храм і на честь звільнення встановили свято.

Образ жіночої мужності займає особливе місце у восьмиденному святі. У різних регіонах євреї можуть приділяти один з восьми днів для свята жінок та дівчат.

Часто Хануку називають "Єврейським Різдвом". Але Ханука не є Різдвом, це помилкове твердження, яке з'явилося через те, що іноді єврейське свято випадає на день Різдва Христового, як цього року.

Коли єврейське свято Ханука у 2024 році

Коли відзначати Хануку / Фото: Depositphotos

У 2024 році Ханука розпочинається ввечері 25 грудня і триває до 2 січня 2025 року. Єврейські свята вираховуються не за загальноприйнятим календарем, а за місячно-сонячним. Тому кожного року визначається дата свята.

Єврейське Свято Вогнів завжди триває вісім ночей, і тривалість його ніколи не змінюється. За легендою повстанці знайшли один дзбан олії й запалили світильники. Тієї олії мало вистачити лише на один день. Але сталося диво, і світильник палав вісім днів, рівно стільки, щоб виготовити нову олію. Юдеї побачили в цьому Божу волю. Саме через це Хануку завжди святкують вісім днів.

Традиції святкування Свята Свічок

До основних традиційних елементів свята належать Ханукія, дрейдл, єврейський святковий стіл та подарунки. Дітям завжди дарують гроші та шоколадні монети, як приклад щедрості. Іноді подарунками обдаровуються в родині лише діти, а іноді й дорослі. А в деяких сім'ях обмін подарунками триває всі вісім днів.

Чому на Хануку запалюють дев'ять свічок

Найважливіша традиція свята – запалювання менори Хануки. Від початку у світильниках була олія, тепер здебільшого запалюють звичайні свічки. Ханукальний світильник мусить бути або металевим, або скляним.

Свічки запалюються при появі першої зірки ввечері, а після читається молитва. Першого дня запалюють одну свічку справа, наступного додають ще одну зліва. І так по черзі додаючи, на восьмий день запалюють вісім свічок. Світильник містить дев'ять – одна допоміжна свічка для запалення. Ханукію слід ставити на видному місці у вітальні або перед будинком.

Після запалювання свічки – час святкового столу та святкових ігор. Протягом восьми днів юдеї збираються у теплому колі родичів або друзів за святковою вечерею, а діти традиційно грають дрейдлом.

Дрейдл – єврейська іграшка на Хануку / Фото: Вікіпедія

Дрейдл – це єврейська чотиристороння дзиґа, на кожній стороні якої міститься літера. За юдейською традицією літери означають: диво велике сталося там. Сенс гри в дрейдл полягає в її крутінні і ставках, що роблять гравці перед грою. Ставки роблять з цукерок та інших солодощів. Залежно від того, що випало, гравець має або забрати все, або віддати все, або половину, або ще раз зробити ставку.

Що готують на свято Ханука

До свята за традицією готуються страви на олії: деруни, пампушки, млинці, салати, пончики та пироги.

Пиріг із сиром та сирні пончики готують на згадку про історію Юдифи, єврейської жінки, подвиг якої допоміг врятувати ціле місто.

Дріжджові пончики суфганіоль з різними начинками і глазур’ю.

Кугель – єврейська запіканка з картоплі та цибулі або ж з яблук та локшини.

Фалафель – обсмажені кульки з нуту.

Латкеси – деруни зі сметаною та яблучним пюре.

Юшка з червоної сочевиці.

Баранячі гомілки зі спеціями.

Яловича грудка або печінка з пряними травами.

Ханукальне меню / Фото: Depositphotos

Чи можна працювати на Хануку: заборони свята

Вихідних днів до свята Хануки не передбачено, але для дітей в школах влаштовуються канікули, так само як до Різдвяних свят. Під час Хануки за єврейськими традиціями заборонено: