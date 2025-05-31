Все о 1 июня: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

1 июня / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 1 июня

По новоюлианскому календарю в Украине 1 июня церковь чествует мучеников Иустина Философа и другого Иустина, и с ними Харитона и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

В воскресенье, 1 июня, также вспоминается Первый Вселенский собор, что состоялся в 325 году в городе Никея. Собор был созван императором Константином Великим. На собор съехались 318 епископов, много дьяконов и пресвитеров. Целью собора было разрешение противоречий, возникших с распространением арианской ереси. Также на соборе определили метод вычисления Пасхалии, по которому дата Пасхи определяется до сих пор.

Такое событие происходило впервые в христианской истории и имело важное значение для дальнейшего развития христианства. Собор осудил арианство и утвердил единосущность Бога Отца и Бога Сына. Был составлен символ христианской веры, а также утверждены 20 церковных канонов.

1 июня / Икона в честь Первого Вселенского собора / Фото: Википедия

Святой мученик Иустин родился в начале второго века, жил в самом городе Сихемы. С детства был очень способен к наукам и изучал все философские учения, которые были на тот момент. Но стремясь к истине, Иустин принял христианское учение и открыл школу, где проповедовал христианскую философию. Заступился за христиан, когда начались преследования. Сам был арестован вместе со своими учениками в Риме. После отказа поклониться языческим идолам его убили вместе с другими христианами: Харитоном, Евелпистом, Иустином, Иераксом, Пеоном, Валерианом и мученицей Харитой.

Преподобный Агапит Печерский был монахом Киево-Печерского монастыря в 11 веке и известным врачом. Святой был известен своим даром исцелять больных молитвой. Отличился тем, что исцелил Владимира Мономаха. Монах не брал денег за свое лечение, поэтому его называли "безмедником".

Агапит Печерский / Коллаж LIGA.net

После смерти в 1095 году похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. В Украине святой очень почитается. Существует медаль Агапита Печерского, которой награждают за особые заслуги по решению Всеукраинской Ассоциации инфекционистов. В Киеве есть храм преподобного Агапита Печерского.

Именины и день ангела 1 июня

По новому церковному календарю на 1 июня выпадают именины Иустина и Валериана.

Иустин – имя латинского происхождения, что переводится как "справедливый".

– имя латинского происхождения, что переводится как "справедливый". Валериан – тоже происходит с латинского языка и значит "сильный" и "здоровый".

С именинами 1 июня / LIGA.net

Народные традиции и приметы

В народе на 1 июня распространены следующие приметы:

дождь прогнозирует засушливое лето;

утренняя роса означает богатый урожай в этом году;

сильный цветочный аромат прогнозирует осадки в ближайшие дни;

много муравьев – к потеплению вскоре;

а утренняя радуга обещает дождь в этот день.

Что нельзя делать 1 июня

1 июня приходится на воскресенье. Для христиан – это спокойный день, посвященный семье и молитве. В этот день нельзя стирать и убирать, работать по хозяйству. Запрещено ссориться, злословить, обманывать и сплетничать.