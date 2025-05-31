Усе про 1 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити

На 1 червня випадає сьома неділя після Великодня, церква вшановує Святих Отців, що взяли участь у Першому Вселенському соборі

1 червня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 1 червня

За новоюліанським календарем в Україні 1 червня церква вшановує мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона та інших, преподобного Агапіта Києво-Печерського.

У неділю, 1 червня, також згадується Перший Вселенський Собор, що відбувся 325 року у місті Нікея. Собор був скликаний імператором Костянтином Великим. На собор з’їхалися 318 єпископів, багато дияконів та пресвітерів. Метою собору було вирішення суперечностей, що виникли з розповсюдженням аріанської єресі. Імператор запропонував своє посередництво. Також на соборі визначили метод вирахування Пасхалії, за яким дата Великодня визначається і досі.

Така подія відбувалася вперше у християнській історії й мала важливе значення для подальшого розвитку християнства. Собор засудив аріанство й затвердив єдиносутність Бога Отця і Бога Сина. Був складений символ християнської віри, а також затверджені 20 церковних канонів.

1 червня / Ікона на честь Першого Вселенського собору / Фото: Вікіпедія

Святий мученик Юстин (Іустин) народився на початку другого століття, жив у самарійському місті Сихеми. Змалечку був дуже здібним до наук й вивчав усі філософські вчення, що були на той момент. Але прагнучи істини, Іустин прийняв християнське вчення і відкрив школу, де проповідував християнську філософію. Заступився за християн, коли почалися переслідування. Сам був заарештований разом зі своїми учнями в Римі. Після відмови поклонитися язичницьким ідолам його вбили разом з іншими християнами: Харитоном, Євелпістом, Іустином, Ієраксом, Пеоном, Валеріаном і мученицею Харитою.

Преподобний Агапіт Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря у 11 столітті і відомим лікарем. Святий був відомий своїм даром зцілювати хворих молитвою. Відзначився тим, що зцілив Володимира Мономаха. Чернець не брав грошей за своє лікування, тому його називали "безмедником".

Агапіт Печерський / Колаж LIGA.net

Після смерті у 1095 році похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. В Україні святий дуже шанується. Існує медаль Агапіта Печерського, нею нагороджують за особливі заслуги за рішенням Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів. У Києві є храм преподобного Агапіта Печерського.

Іменини та день ангела 1 червня

За новим церковним календарем на 1 червня випадають іменини Юстина та Валеріана.

Юстин - ім’я латинського походження, що перекладається як "справедливий".

- ім’я латинського походження, що перекладається як "справедливий". Валеріан також походить із латинської мови й означає "сильний" та "здоровий".

З іменинами 1 червня / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

В народі до 1 червня поширені такі прикмети:

дощ прогнозує посушливе літо;

ранкова роса означає багатий урожай цього року;

сильний квітковий аромат прогнозує опади найближчими днями;

багато мурах – до потепління невдовзі;

ранкова веселка обіцяє дощ цього дня.

Що не можна робити 1 червня

1 червня припадає на неділю. Для християн – це спокійний день, присвячений родині та молитві. Цього дня не можна прати й прибирати, поратися по господарству. Заборонено сваритися, лихословити, обманювати та пліткувати.