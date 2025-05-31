Усе про 1 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 1 червня
За новоюліанським календарем в Україні 1 червня церква вшановує мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона та інших, преподобного Агапіта Києво-Печерського.
У неділю, 1 червня, також згадується Перший Вселенський Собор, що відбувся 325 року у місті Нікея. Собор був скликаний імператором Костянтином Великим. На собор з’їхалися 318 єпископів, багато дияконів та пресвітерів. Метою собору було вирішення суперечностей, що виникли з розповсюдженням аріанської єресі. Імператор запропонував своє посередництво. Також на соборі визначили метод вирахування Пасхалії, за яким дата Великодня визначається і досі.
Така подія відбувалася вперше у християнській історії й мала важливе значення для подальшого розвитку християнства. Собор засудив аріанство й затвердив єдиносутність Бога Отця і Бога Сина. Був складений символ християнської віри, а також затверджені 20 церковних канонів.
Святий мученик Юстин (Іустин) народився на початку другого століття, жив у самарійському місті Сихеми. Змалечку був дуже здібним до наук й вивчав усі філософські вчення, що були на той момент. Але прагнучи істини, Іустин прийняв християнське вчення і відкрив школу, де проповідував християнську філософію. Заступився за християн, коли почалися переслідування. Сам був заарештований разом зі своїми учнями в Римі. Після відмови поклонитися язичницьким ідолам його вбили разом з іншими християнами: Харитоном, Євелпістом, Іустином, Ієраксом, Пеоном, Валеріаном і мученицею Харитою.
Преподобний Агапіт Печерський був ченцем Києво-Печерського монастиря у 11 столітті і відомим лікарем. Святий був відомий своїм даром зцілювати хворих молитвою. Відзначився тим, що зцілив Володимира Мономаха. Чернець не брав грошей за своє лікування, тому його називали "безмедником".
Після смерті у 1095 році похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. В Україні святий дуже шанується. Існує медаль Агапіта Печерського, нею нагороджують за особливі заслуги за рішенням Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів. У Києві є храм преподобного Агапіта Печерського.
Іменини та день ангела 1 червня
За новим церковним календарем на 1 червня випадають іменини Юстина та Валеріана.
- Юстин - ім’я латинського походження, що перекладається як "справедливий".
- Валеріан також походить із латинської мови й означає "сильний" та "здоровий".
Народні традиції та прикмети
В народі до 1 червня поширені такі прикмети:
дощ прогнозує посушливе літо;
ранкова роса означає багатий урожай цього року;
сильний квітковий аромат прогнозує опади найближчими днями;
багато мурах – до потепління невдовзі;
ранкова веселка обіцяє дощ цього дня.
Що не можна робити 1 червня
1 червня припадає на неділю. Для християн – це спокійний день, присвячений родині та молитві. Цього дня не можна прати й прибирати, поратися по господарству. Заборонено сваритися, лихословити, обманювати та пліткувати.