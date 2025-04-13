Все о 14 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 14 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 14 апреля

По новому календарю 14 апреля церковь в Украине чествует святителя Мартина, папу римского; мучеников Виленских Антония, Иоанна, Евстратия.

На 14 апреля выпадает Великий понедельник и начало Страстной недели.

Страстная неделя – важнейшая неделя церковного года для христиан. С понедельника в церквях службы вспоминают последние дни Иисуса Христа и его страдания. В понедельник начинают читать литургию Преждеосвященных Даров. Также в Великий понедельник церковь вспоминает патриарха Иосифа, которого братья продали в рабство.

Великий понедельник (Фото: pravoslaviavolyni.org.ua)

Святитель Мартин считается преемником апостола Петра. Был избран папой римским в 649 году. Святой пострадал от еретиков. За отстаивание канонов христианства был отправлен в ссылку на Крымские земли, где и умер от голода.

Мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские жили в Литовском княжестве, в городе Вильно. Юноши были одними из первых христиан на этих землях. Были казнены язычниками и похоронены рядом. Позже христиане построили церковь в их честь на месте казни и перенесли в храм мощи святых мучеников.

Читайте больше о начале Страстной недели Страстная неделя 2025 по дням: традиции, что можно и нельзя делать

Именины и день ангела 14 апреля

По новому церковному календарю 14 апреля в Украине отмечают день ангела Антона, Ивана и Мартына.

Имя Мартын происходит из древнегреческого языка. Так называли бога войны.

Иоанн из иврита трактуется как "помилованный Богом".

Антон происходит из латинского языка и значит "готов к бою".

День ангела 14 апреля / LIGA.net

Международные праздники

Международный день вратаря установлен 14 апреля в честь родившегося в этот день Мигеля Анхеля Калеро Родригеса. Мигель был колумбийским вратарем, отличившимся своим мастерством и сноровкой в футболе.

День высоких достижений отмечается сегодня, но неофициально. Праздник установлен как мотивационная инициатива, а также призыв к новым целям и изменениям.

День "Посмотри на небо" установлен по инициативе американца Джека Бордена. Журналист по телевидению призвал всех людей смотреть на небо, таким образом он подчеркивал, чтобы люди не видели границы своей жизни вокруг себя. А наблюдая небо, наоборот, осознавали безграничность.

Народные традиции и приметы в Великий понедельник

В народе последнюю неделю перед Пасхой называли также Белой, или Чистой. С этого дня начинали готовить двор и дом к Пасхе.

С понедельника по среду еще идут в церковь, чтобы исповедоваться и причаститься. В Великий понедельник и до конца Страстной недели суровый пост, как и в первую неделю Великого поста.

В народе верили, что:

если курица снесла яйцо в Страстный понедельник, то куры будут нестись всю весну;

если вороны летают, ждать холодов;

теплый и солнечный день означает обильный урожай;

дождливая погода предвещает неурожай овощей.

Считается, что услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предупреждающий о большой беде.

Традиции Великого понедельника, пасхальная подготовка (Фото: Pexels)

Что нельзя делать 14 апреля

Неделя считается траурной, белую одежду надевали только на саму Пасху.

В этот день запрещено:

есть мясо, молоко и яйца;

ругаться и ссориться;

слушать громкую музыку;

громко развлекаться;

отказывать кому-нибудь в помощи;

одалживать деньги.

С понедельника идут дни раскаяния и примирения. Христиане чтят страдания Иисуса Христа.