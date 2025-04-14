Усе про 14 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Свято 14 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 14 квітня

За новим календарем 14 квітня церква в Україні вшановує святителя Мартина, папу римського; мучеників Литовських Антонія, Іоана, Євстратія.

На 14 квітня випадає Великий понеділок та початок Страсного тижня.

Страсний тиждень — найважливіший тиждень церковного року для християн. Від понеділка у церквах служби згадують останні дні Ісуса Христа та його страждання. В понеділок розпочинають читати літургію Ранішосвячених Дарів. Також у Великий понеділок церква згадує патріарха Йосипа, якого брати продали у рабство.

Великий понеділок (Фото: pravoslaviavolyni.org.ua)

Святитель Мартин вважається наступником апостола Петра. Був обраний папою римським 649 року. Святий постраждав від єретиків. За відстоювання канонів християнства був відправлений у заслання на Кримські землі, де і помер від голоду.

Мученики Антоній, Іоанн та Євстафій Литовські жили у Литовському князівстві, у тогочасному місті Вільно. Юнаки були одними із перших християн на тих землях. Були страчені язичниками й поховані поруч. Пізніше християни збудували церкву на їх честь на місці страти та перенесли в храм мощі святих мучеників.

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Іменини та день ангела 14 квітня

За новим церковним календарем 14 квітня в Україні святкують день ангела Антона, Івана та Мартина.

Ім’я Мартин походить з давньогрецької мови. Так називали бога війни.

Іван з івриту трактується як "помилуваний Богом".

Антон походить з латинської мови й означає "готовий до бою".

День ангела 14 квітня / LIGA.net

Міжнародні свята

Міжнародний день воротаря встановлений 14 квітня на честь Мігеля Анхеля Калеро Родрігеса, який народився цього дня. Мігель був колумбійським воротарем, що відзначився своєю майстерністю та вправністю у футболі.

День високих досягнень відзначається цього дня, але неофіційно. Свято встановлено як мотиваційна ініціатива та заклик до нових цілей та змін.

День "Подивися на небо" встановлений за ініціативою американця Джека Бордена. Журналіст з телебачення закликав усіх людей дивитися на небо, таким чином він наголошував, щоб люди не бачили межі свого життя навколо себе. А спостерігаючи небо, навпаки, усвідомлювали безмежність.

Народні традиції та прикмети на Страсний понеділок

У народі останній тиждень перед Великоднем називали також Білим, або Чистим. З цього дня починали готувати подвір’я та дім до Великодня.

Від понеділка до середи ще йдуть до церкви, щоб сповідатися й причаститися. У Великий понеділок і до кінця Страсного тижня суворий піст, як і в перший тиждень Великого посту.

В народі вірили, що:

якщо курка знесла яйце у Страсний понеділок, то кури нестимуться всю весну;

якщо ворони літають, чекати холодів;

теплий і сонячний день означає багатий урожай;

дощова погода віщує неврожай овочів.

Вважається, що почути крик ворони цього дня – поганий знак, що попереджає про велику біду.

Традиції Великого понеділка, приготування до Великодня (Фото: Pexels)

Що не можна робити 14 квітня

Тиждень вважається траурним, білий одяг вдягали лише на сам Великдень.

Цього дня заборонено:

їсти м'ясо, молоко і яйця;

лаятися та сваритися;

слухати голосно музику;

гучно розважатися;

відмовляти комусь у допомозі;

позичати гроші.

Від понеділка ідуть дні каяття та примирення. Християни вшановують страждання Ісуса Христа.