Все о 25 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
25 мая / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 25 мая
  2. Именины и день ангела 25 мая
  3. Народные приметы
  4. Что нельзя делать 25 мая

Какой церковный праздник завтра, 25 мая

По новому церковному календарю 25 мая церковь чествует Третье обретение главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня; священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского. Также ПЦУ в этот день отмечает восстановление Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Третье обретение главы святого Иоанна Предтечи – важное событие для православных христиан, поскольку Иоанн Креститель – один из самых почитаемых святых. Святыня терялась три раза. Последний раз она была спрятана от нашествия иконоборцев, а в 850 году была найдена на месте, которое патриарх Игнатий увидел в видении.

Священномученик Ферапонт жил в третьем веке, был монахом в монастыре Кипра. Позже стал епископом Кипрским. Святой умер мученической смертью в период гонения христиан императором Диоклетианом. Мощи святого хранились на Кипре, в 806 году были перенесены в Константинополь.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, родился в 1800 году в городе Ельце. В 1819 году поступил в Киевскую духовную академию и имел недюжинное способности к наукам. Особенно любил естественные науки. После окончания академии был назначен ректором Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища. Там он постригся в монахи и был рукоположен во иеромонаха.

В 1826 был возведен в сан архимандрита. Святитель оставил множество проповедей, а также научных произведений и переводов. В 1836 году был рукоположен во епископа Чигиринского. Позже был перемещен в Харьковскую епархию. В 1845 году святитель Иннокентий стал архиепископом Херсонской и Таврической епархий. Поддерживал воинов в Крымской войне, проповедовал на фронте и посещал раненых в больнице. Умер святой 25 мая 1857 года и был причислен к лику святых в 1997 году.

Все о 25 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Михайловский Златоверхий собор / Фото: Википедия

В этот день - 25-ая годовщина восстановления Михайловского Златоверхого собора в Киеве. В 2000 году собор был восстановлен после разрушения советской властью, видевшей в Михайловском соборе не только религиозную основу, но и свидетельство существования самостоятельного государства с центром в Киеве. Златоверхий собор является одним из главных центров украинской церкви, поэтому его открытие 25 лет назад важно для украинцев.

Также 25 мая в этом году отмечается День Рождения нашей столицы. По этому случаю в Киеве можно посетить интересные мероприятия ко Дню города.

Именины и день ангела 25 мая

25 мая по новоюлианскому календарю в Украине отмечаем день ангела Ивана. Иван – украинское имя, происходящее от древнееврейского Иоанн. Переводится как "помилованный Богом", "Божья милость".

Все о 25 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 25 мая / Фото: LIGA.net

Народные приметы

До 25 мая в народе распространены следующие приметы:

  • роса – хороший знак, предвещающий богатый урожай;

  • гром предвещает сильные дожди в ближайшие дни;

  • цвет рябины обещает хороший урожай ягод;

  • пасмурное утро предполагает частые дожди летом;

  • пение соловья – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 25 мая

В этом году 25 мая выпадает в воскресенье. Верующие идут в храмы, поскольку воскресенье – день тишины, благословения и молитвы. В христианских и народных традициях воскресенье почитается, поэтому не следует выполнять тяжелую физическую работу, убирать, шить и вышивать. Нельзя ссориться и ругаться в этот день. Лучше всего провести время с семьей, посетить церковь и посвятить свое время молитве.

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