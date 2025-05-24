Усе про 25 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
25 травня / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 25 травня
  2. Іменини та день ангела 25 травня
  3. Народні прикмети
  4. Що не можна робити 25 травня

Яке церковне свято завтра, 25 травня

За новим церковним календарем 25 травня церква вшановує Третє знайдення глави Іоана Предтечі – Хрестителя Господнього; священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського. Також ПЦУ цього дня відзначає відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Третє знайдення голови святого Іоанна Предтечі – важлива подія для православних християн, оскільки Іоан Хреститель – один з найшанованіших святих. Святиня губилася три рази. Останній раз її було сховано від нашестя іконоборців, а у 850 році була знайдена на місці, яке патріарх Ігнатій побачив у видінні.

Священномученик Ферапонт жив у третьому столітті, був ченцем у монастирі на Кіпрі. Пізніше став єпископом Кіпрським. Святий помер мученицькою смертю у період гоніння християн імператором Діоклетіаном. Мощі святого зберігалися на Кіпрі, у 806 році були перенесені до Константинополя.

Святитель Інокентій, архієпископ Херсонський і Таврійський, народився 1800 року у місті Єльці. У 1819 році вступив до Київської духовної академії й мав неабиякий хист до наук. Особливо любив природничі науки. Після закінчення академії був призначений ректором Санкт-Петербурзького Олександро-Невського духовного училища. Там він постригся у ченці й був висвячений у сан ієромонаха.

У 1826 році був зведений у сан архімандрита. Святитель залишив багато проповідей, а також наукових творів і перекладів. У 1836 році його висвятили на єпископа Чигиринського. Пізніше був переміщений до Харківської єпархії. У 1845 році святитель Інокентій став архієпископом Херсонської і Таврійської єпархій. Підтримував воїнів у Кримській війні, проповідував на фронті й відвідував поранених у лікарні. Помер святий 25 травня 1857 року, і був зарахований до лику святих у 1997 році.

Усе про 25 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Михайлівський Золотоверхий собор / Фото: Вікіпедія

У цей день – 25-та річниця відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. У 2000 році собор був відновлений після руйнування радянською владою, яка бачила в Михайлівському соборі не лише релігійну основу, а й свідчення існування самостійної держави з центром у Києві. Золотоверхий собор є одним із головних центрів української церкви, тож його відкриття 25 років тому важливе для українців.

Також 25 травня цього року відзначається День Народження нашої столиці. З нагоди події у Києві відбувається чимало цікавих заходів до Дня міста.

Іменини та день ангела 25 травня

25 травня за новоюліанським календарем в Україні відзначаємо день ангела Івана. Іван – українське ім’я, що походить від давньоєврейського Іоанн. Перекладається як "помилуваний Богом", "Божа милість".

Усе про 25 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 25 травня / Фото: LIGA.net

Народні прикмети

До 25 травня в народі поширені такі прикмети:

  • роса – добрий знак, віщує багатий урожай;

  • грім віщує сильні дощі найближчими днями;

  • цвіт горобини обіцяє гарний урожай ягід;

  • похмурий ранок передбачає часті дощі влітку;

  • спів соловейка – до гарної погоди.

Що не можна робити 25 травня

Цього року 25 травня випадає у неділю. Віряни йдуть до храмів, оскільки неділя – день тиші, благословення і молитви. У християнських і народних традиціях неділя шанується, тому не варто виконувати важку фізичну роботу, прибирати, шити та вишивати. Не можна сваритися й лаятися цього дня. Найкраще провести час із родиною, відвідати церкву та присвятити свій час молитві.

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