Усе про 25 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

25 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 25 травня

За новим церковним календарем 25 травня церква вшановує Третє знайдення глави Іоана Предтечі – Хрестителя Господнього; священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського. Також ПЦУ цього дня відзначає відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Третє знайдення голови святого Іоанна Предтечі – важлива подія для православних християн, оскільки Іоан Хреститель – один з найшанованіших святих. Святиня губилася три рази. Останній раз її було сховано від нашестя іконоборців, а у 850 році була знайдена на місці, яке патріарх Ігнатій побачив у видінні.

Священномученик Ферапонт жив у третьому столітті, був ченцем у монастирі на Кіпрі. Пізніше став єпископом Кіпрським. Святий помер мученицькою смертю у період гоніння християн імператором Діоклетіаном. Мощі святого зберігалися на Кіпрі, у 806 році були перенесені до Константинополя.

Святитель Інокентій, архієпископ Херсонський і Таврійський, народився 1800 року у місті Єльці. У 1819 році вступив до Київської духовної академії й мав неабиякий хист до наук. Особливо любив природничі науки. Після закінчення академії був призначений ректором Санкт-Петербурзького Олександро-Невського духовного училища. Там він постригся у ченці й був висвячений у сан ієромонаха.

У 1826 році був зведений у сан архімандрита. Святитель залишив багато проповідей, а також наукових творів і перекладів. У 1836 році його висвятили на єпископа Чигиринського. Пізніше був переміщений до Харківської єпархії. У 1845 році святитель Інокентій став архієпископом Херсонської і Таврійської єпархій. Підтримував воїнів у Кримській війні, проповідував на фронті й відвідував поранених у лікарні. Помер святий 25 травня 1857 року, і був зарахований до лику святих у 1997 році.

Михайлівський Золотоверхий собор / Фото: Вікіпедія

У цей день – 25-та річниця відновлення Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. У 2000 році собор був відновлений після руйнування радянською владою, яка бачила в Михайлівському соборі не лише релігійну основу, а й свідчення існування самостійної держави з центром у Києві. Золотоверхий собор є одним із головних центрів української церкви, тож його відкриття 25 років тому важливе для українців.

Також 25 травня цього року відзначається День Народження нашої столиці. З нагоди події у Києві відбувається чимало цікавих заходів до Дня міста.

Іменини та день ангела 25 травня

25 травня за новоюліанським календарем в Україні відзначаємо день ангела Івана. Іван – українське ім’я, що походить від давньоєврейського Іоанн. Перекладається як "помилуваний Богом", "Божа милість".

Який день ангела 25 травня / Фото: LIGA.net

Народні прикмети

До 25 травня в народі поширені такі прикмети:

роса – добрий знак, віщує багатий урожай;

грім віщує сильні дощі найближчими днями;

цвіт горобини обіцяє гарний урожай ягід;

похмурий ранок передбачає часті дощі влітку;

спів соловейка – до гарної погоди.

Що не можна робити 25 травня

Цього року 25 травня випадає у неділю. Віряни йдуть до храмів, оскільки неділя – день тиші, благословення і молитви. У християнських і народних традиціях неділя шанується, тому не варто виконувати важку фізичну роботу, прибирати, шити та вишивати. Не можна сваритися й лаятися цього дня. Найкраще провести час із родиною, відвідати церкву та присвятити свій час молитві.