Все о 27 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 27 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 27 апреля

По новоюлианскому календарю 27 апреля церковь отмечает Фомино воскресенье или Антипасху, апостола Симеона – родственника Господня; преподобного Стефана Киево-Печерского, Львовской иконы Богородицы.

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Фомино воскресенье или Антипасха – праздник, что отмечается в следующее воскресенье после Пасхи. Названо в честь апостола Фомы. Он единственный не поверил в воскресение Иисуса Христа и его не было вместе с другими апостолами, когда им явился Христос. Тогда же в воскресенье Иисус явился снова, чтобы апостол Фома также поверил в его воскресение.

Апостол Симеон был родственником Иисуса. У мужа Богородицы Иосифа был брат Клеопа. А у Клеопы был сын – Симеон. Он также уверовал во Христа и был причислен к апостолам из 70. После погрома Иерусалима, христиане избрали Симеона своим епископом. Но Святой Симеон происходил из рода Давида, поэтому римский правитель отдал приказ схватить его и убить. Его так же, как Иисуса, распяли на кресте, и он умер мученической смертью.

Икона Божией Матери "Львовская Одигитрия-Проводница" – старейшая Львовская икона, предполагается, что нарисована в 14 веке. Вероятно, икона попала на земли Киевской Руси из Византии. Икона изображает Богородицу с младенцем. Образ хранится во Львовской галерее искусств.

Святой Стефан жил в 11 веке, был монахом Киево-Печерского монастыря и стал игуменом. По неизвестным причинам братия восстала против него, поэтому он покинул монастырь и основал новый у урочища Клов. Потому и монастырь назвали Кловским. Он был разрушен при нападении половцев в 1096 году. Сам Степан с 1090-го был назначен епископом на Владимирскую кафедру на Волыни.

Именины и день ангела 27 апреля

По новому церковному календарю в Украине 27 апреля следует поздравить с именинами Семена и Степана.

Какой день ангела 27 апреля / Фото: Pixabay

Семен – древнееврейское имя, распространившееся вместе с распространением христианства. В переводе означает "услышанный Богом".

– древнееврейское имя, распространившееся вместе с распространением христианства. В переводе означает "услышанный Богом". Степан происходит из греческого языка и означает "венок" или "диадема".

Народные традиции и приметы

В народных традициях, воскресенье, седьмой день Пасхальной недели, – поминальный день. Проводы всегда принадлежали к очень важным обрядам. У наших предков существовал культ предков. В этот день после служб в церкви верующие с хоругвями и крестами идут на кладбище вместе со священниками.

По церковным обычаям следует совершить панихиду между могилами и помолиться за спасение душ умерших. В этот день готовят традиционное поминальное блюдо – коливо.

В народе есть обычай проводить обед-тризну. Тризна – это древний языческий обряд у славян, завершавший погребение умершего. С приходом христианства этот обряд отошел в прошлое и превратился в погребальный обед, то есть привычные для нас поминки.

По сей день в народе есть несколько примет:

если ольха зацвела, то морозов уже не будет;

туман утром предвещает приход дождей;

цветение сирени обещает теплый май.

В этот день в народе отмечают праздник Красная Горка. Это народный праздник, сопровождаемый играми, хороводами и песнями. Более присущ молодым парням и девушкам. С этого праздника начинается сезон свадеб.

Фомино воскресенье / Фото: Pixabay

Что нельзя делать 27 апреля

На Фомино воскресенье нельзя:

убирать на кладбищах, в этот день следует только посетить могилы и помолиться за умерших родственников;

употреблять алкоголь, приносить алкогольные напитки на кладбище;

возиться в земле, запрещены любые земельные работы;

ссориться и спорить.

Поминальный день следует проводить за добрыми делами и молитвой. В народе говорят, что в этот день нельзя умерших называть покойниками, ведь их духи в этот день среди людей и все слышат.