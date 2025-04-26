Усе про 27 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 27 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 27 квітня

За новоюліанським календарем 27 квітня церква святкує Фомину неділю або Антипасху, апостола Симеона – родича Господнього; преподобного Стефана Києво-Печерського, Львівської ікони Богородиці.

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Фомина неділя або ж Антипасха – свято, що святкується у наступну неділю після Великодня. Назване на честь апостола Фоми. Він єдиний не повірив у воскресіння Ісуса Христа і його не було разом з іншими апостолами, коли їм явився Христос. Тоді ж у неділю Ісус явився знову, щоб і апостол Фома також повірив у його воскресіння.

Апостол Симеон був родичем Ісуса. У чоловіка Богородиці Йосипа був брат Клеопа. А у Клеопи був син – Симеон. Він також увірував у Христа і був зарахований до апостолів із 70. Після погрому Єрусалима, християни обрали Симеона своїм єпископом. Але Святий Симеон походив із роду Давида, тому римський правитель наказав схопити його і вбити. Його так само, як Ісуса, розіп’яли на хресті, і він помер мученицькою смертю.

Ікона Божої Матері "Львівська Одигітрія-Провідниця" – найстаріша Львівська ікона, передбачається, що намальована в 14 столітті. Імовірно ікона потрапила на землі Київської Русі з Візантії. Ікона зображує Богородицю з немовлям. Образ зберігається у Львівській галереї мистецтв.

Святий Стефан жив у 11 столітті, був ченцем Києво-Печерського монастиря й став ігуменом. З невідомих причин братія повстала проти нього, тому він покинув монастир і заснував новий біля урочища Клов. Тому й монастир назвали Кловським. Він був зруйнований під час нападу половців у 1096 році. Сам Степан із 1090 року був призначений єпископом на Володимирську кафедру на Волині.

Іменини та день ангела 27 квітня

За новим церковним календарем в Україні 27 квітня слід привітати з іменинами Семена та Степана.

Який день ангела 27 квітня / Фото: Pixabay

Семен – давньоєврейське ім’я, що поширилося разом із поширенням християнства. В перекладі означає "почутий Богом".

– давньоєврейське ім’я, що поширилося разом із поширенням християнства. В перекладі означає "почутий Богом". Степан походить із грецької мови й означає "вінок" або "діадема".

Народні традиції й прикмети

В народних традиціях, неділя, сьомий день Великоднього тижня, – поминальний день. Проводи завжди належали до дуже важливих обрядів. У наших пращурів існував культ предків. Цього дня після служб у церкві віряни з хоругвами та хрестами йдуть на кладовище разом зі священниками.

За церковними звичаями слід відправити панахиду поміж могилами та помолитися за спасіння душ померлих. У цей день готують традиційну поминальну страву – коливо.

В народі є звичай справляти обід-тризну. Тризна – це давній язичницький обряд у слов’ян, що завершував поховання померлого. З приходом християнства цей обряд відійшов у минуле й перетворився на поховальний обід, тобто звичні для нас поминки.

До цього дня в народі є кілька прикмет:

якщо вільха зацвіла, то морозів уже не буде;

туман зранку віщує прихід дощів;

цвітіння бузку обіцяє теплий травень.

Цього ж дня в народі святкують свято Красна Гірка. Це народне свято, що супроводжується іграми, хороводами та піснями. Більш притаманне молодим парубкам та дівчатам. З цього свята починається сезон весіль.

Фомина неділя / Фото: Pixabay

Що не можна робити 27 квітня

У Фомину неділю не можна:

прибирати на кладовищах, цього дня слід лише відвідати могили та помолитися за померлих родичів;

вживати алкоголь, приносити алкогольні напої на кладовище;

поратися у землі, заборонені будь-які земельні роботи;

сваритися й сперечатися.

Поминальний день слід проводити за добрими справами й молитвою. В народі кажуть, що в цей день не можна померлих називати небіжчиками, адже їх духи цього дня поміж людей і все чують.