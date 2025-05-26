Все о 27 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник отмечает православная церковь 27 мая? Все о праздниках этого дня читайте на LIGA.net

27 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 27 мая

По новому церковному календарю в Украине 27 мая церковь чтит память священномученика Ферапонта, епископа Сардейского, мучеников девы Феодоры и воина Дидима, праведного исповедника Иоанна Русина. Упоминается также обретение мощей святителей Киевских: Киприана и Фотия.

Священномученик Ферапонт был епископом в Сардисе в Малой Азии. Жил мученик в III веке во времена правления императора Юлиана, преследовавшего всех христиан. Святого заточили в тюрьму и мучили голодом и жаждой, но он не отрекся от Иисуса Христа и был убит.

Святые мученики дева Феодора и воин Дидим приняли мученическую смерть в начале IV века в городе Александрии. Во времена гонения христиан императором Диоклетианом святая Феодора была арестована как христианка. Для наказания ее отвели на поругание в блудный дом.

Святой Дидим был христианином и, облачившись в военную одежду, вошел в тот же блудный дом и вывел оттуда Феодору, отдав ей свою одежду. Когда правитель об этом узнал, приказал казнить Дидима. Феодора пришла на его казнь и пожелала принять смерть вместе с ним. Оба были усечены мечом.

Праведный Иоанн Русин родился на украинских землях около 1690 года. Был воином в российской армии. Во время войны с Турцией его пленили и продали в рабство в Кесарии Каппадокийской. Несмотря на тяготы жизни раба, Иоанн оставался ревностным христианином и был добрым ко всем окружающим. Даже его хазяин-рабовладелец уважал его. После смерти Иоанна на похороны пришли все христиане города.

Именины и день ангела 27 мая

По новоюлианскому календарю 27 мая отмечают именины Иван и Федор.

Иоанн – производное имя от еврейского Иоанн. Имя трактуется как "милость Божья".

– производное имя от еврейского Иоанн. Имя трактуется как "милость Божья". Федор в переводе с греческого языка значит "подарок Господа".

С именинами 27 мая / LIGA.net

Народные приметы

К 27 мая в народе есть следующие приметы:

паркий воздух предвещает дожди;

если видны черви, скоро будут грозы;

туман подразумевает много грибов;

солнечный день обещает солнечную осень;

дождливый день означает сырую осень.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя думать о чем-то плохом, ссориться с близкими и обманывать. В народе считают, что не стоит сажать деревья в этот день, они не приживутся. Лучше обходить потерянные мелкие монеты. Также нужно делать хорошие дела и настраивать себя на добрые мысли. Не стоит отказывать нуждающимся и просящим помощи.