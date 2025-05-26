Усе про 27 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

27 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 27 травня

За новим церковним календарем в Україні 27 травня церква вшановує пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників діви Феодори та воїна Дидима, праведного сповідника Іоана Русина. Згадується також знайдення мощів святителів Київських: Кипріана та Фотія.

Священномученик Ферапонт був єпископом у місті Сардіс у Малій Азії. Жив мученик у III столітті за часів правління імператора Юліана, що переслідував усіх християн. Святого ув’язнили й мучили голодом і спрагою, але він не зрікся Ісуса Христа і був убитий.

Святі мученики діва Феодора і воїн Дидим прийняли мученицьку смерть на початку IV століття у місті Александрії. Під час гонінь християн імператором Діоклетіаном свята Феодора була заарештована як християнка. Задля покарання її відвели на наругу до блудного дому.

Святий Дидим був християнином і одягнувши військовий одяг зайшов до того самого блудного дому й вивів звідти Феодору, віддавши їй свій одяг. Коли правитель про це дізнався, наказав стратити Дидима. Феодора прийшла на його страту й забажала прийняти смерть разом із ним. Обоє були усічені мечем.

Праведний Іоан Русин народився на українських землях близько 1690 року. Був воїном в російській армії. Під час війни з Туреччиною був взятий у полон і проданий у рабство у Кесарію Каппадокійську. Не зважаючи на тяготи життя раба, Іоан залишався ревним християнином і був добрим до всіх з оточення. Навіть господар-рабовласник поважав його. Після смерті Іоана на похорон прийшли всі християни міста.

Іменини та день ангела 27 травня

За новоюліанським календарем 27 травня відзначають іменини Іван і Федір.

Іван походить від єврейського Іоан. Ім’я трактується як "милість Божа".

походить від єврейського Іоан. Ім’я трактується як "милість Божа". Федір у перекладі з грецької мови означає "подарунок Господа".

З іменинами 27 травня / LIGA.net

Народні прикмети

До 27 травня в народі маємо такі прикмети:

парке повітря віщує дощі;

якщо видно черв’яків, скоро будуть грози;

туман передбачає багато грибів;

сонячний день обіцяє сонячну осінь;

дощовий день означає сиру осінь.

Що не можна робити 27 травня

Не можна думати щось погане, сваритися з близькими та обманювати. В народі вважають, що не варто садити дерева цього дня, вони не приживуться. Краще оминати загублені дрібні монети. Також потрібно робити добрі справи та налаштовувати себе на добрі думки. Не варто відмовляти нужденним і тим, хто просить допомоги.