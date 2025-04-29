Все о 30 апреля: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 30 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник 30 апреля

По новому церковному календарю в Украине 30 апреля церковь отмечает Апостола Иакова Заведеева, святителя Доната – епископа Еврии; обретение мощей святителя Василия Амасийского, обретение мощей святителя Никиты Киево-Печерского.

Апостол Иаков был сыном рыбака Заведея, о котором есть упоминания в Библии. Все христианские церкви чествуют Иакова, как святого великомученика, который первым из апостолов был убит. Произошло это в Иерусалиме, по приказу иудейского царя Ирода.

Апостол Иаков был родным братом Ивана Богослова. Он был одним из первых учеников Христа и соответственно свидетелем важнейших событий жизни и смерти Сына Божьего. Смерть Иакова описана в Новом Завете. Он был убит первым, после Иисуса.

Апостол особенно почитается в Португалии и Испании и в странах, которые были их колониями. Считается, что святой проповедовал в Испании при жизни. По преданию, мощи святого были пущены в лодке через Средиземное море и достигли Испании. В девятом веке на месте обретения мощей святого была построена церковь.

Святой апостол Иаков / Картина Гвидо Рени, 1636-1638 годы / Фото: Википедия

Святитель Донат был епископом в Еврии. Прославился своими чудесами, что творил молитвой. Не раз святитель вызывал дождь в засуху, а также создал источник в каменистой сухой местности. По преданию, святитель умертвил страшного змея и очистил от его яда источник.

Священномученик Василий был епископом города Амассия в Малой Азии в четвертом веке. Там он построил христианский храм и приютил всех христиан, бежавших от гонений язычниками. За это священника заключили в тюрьму и приказали усечь мечом. Мощи святителя похоронили в его храме в городе Амассия.

Святитель Никита принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Позже руководил паствой в Новгороде. Скончался в начале 12 века, но его мощи были найдены в 16 веке. С тех пор у мощей святого совершилось много чудес.

Именины и день ангела 30 апреля

По новоюлианскому календарю 30 апреля в Украине с именинами поздравляем Якова, Максима, Василия и Никиту.

Иаков с древнееврейского языка переводится как "второй по рождению".

с древнееврейского языка переводится как "второй по рождению". Максим происходит из латыни и значит "самый большой", "величайший".

происходит из латыни и значит "самый большой", "величайший". Василий из древнегреческого трактуется "персидский царь". Имя возникло во время персидских войн.

из древнегреческого трактуется "персидский царь". Имя возникло во время персидских войн. Никита также происходит из греческого языка и означает "победитель".

Какой день ангела 30 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

Животных уже выгоняли на пастбища, но еще была поговорка: "На Якова трава ніякова".

Сохранилось несколько народных примет:

теплый безоблачный вечер предполагает засушливое лето;

звездная ночь сулит хороший урожай этим летом;

дождь прогнозирует большой урожай пшеницы.

Что нельзя делать 30 апреля

В народе говорят, что в этот день не следует ходить подавленным, иначе остаток года будет неудачным. Еще верят, что:

нельзя ссориться и оскорблять кого-нибудь в этот день;

отказывать в помощи и подаянии;

шуметь;

вспоминать обиды и проблемы.

Еще длится период поминовения предков, так что следует быть милосердным и помолиться в этот день за души умерших.