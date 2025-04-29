Усе про 30 квітня: яке церковне свято, день ангела та що не можна робити

Свято 30 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято 30 квітня

За новим церковним календарем в Україні 30 квітня відзначають День апостола Якова Заведеєва, святителя Доната – єпископа Єврії; знайдення мощів святителя Василя Амасійського, знайдення мощів святителя Микити Києво-Печерського.

Апостол Яків був сином рибака Заведея, про якого є згадки у Біблії. Усі християнські церкви вшановують Якова, як святого великомученика, що першим з апостолів був убитий. Сталося це в Єрусалимі, за наказом юдейського царя Ірода.

Апостол Яків був рідним братом Івана Богослова. Він був одним серед перших учнів Христа і відповідно свідком найважливіших подій життя і смерті Божого Сина. Смерть Якова описана у Новому Заповіті. Його було вбито мечем, першим після Ісуса.

Апостол особливо шанується в Португалії й Іспанії та в країнах, що були їх колоніями. Вважається, що святий проповідував в Іспанії за свого життя. За переказами, мощі святого були пущені в човні через Середземне море й досягли Іспанії. У дев’ятому столітті на місці знайдення мощей святого була побудована церква.

Святий апостол Яків / Картина Гвідо Рені, 1636-1638 роки / Фото: Вікіпедія

Святитель Донат був єпископом у місті Єврія. Прославився своїми чудесами, що творив молитвою. Неодноразово святитель викликав дощ у посуху, а також створив джерело у кам’янистій сухій місцевості. За переказами, святитель умертвив страшного змія й очистив від його отрути джерело.

Священномученик Василій був єпископом міста Амасії у Малій Азії в четвертому столітті. Там він побудував християнський храм і давав притулок усім християнам, які тікали від гонінь язичників. За це священника ув’язнили й наказали усікти мечем. Мощі святителя поховали у його ж храмі у місті Амасії.

Святитель Микита прийняв чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Пізніше керував паствою у Новгороді. Помер на початку 12 століття, але його мощі були знайдені у 16 столітті. Відтоді коло мощей святого здійснилося багато чудес.

Іменини й день ангела 30 квітня

За новоюліанським календарем 30 квітня в Україні з іменинами вітаємо Якова, Максима, Василя та Микиту.

Яків з давньоєврейської мови перекладається як "другий за народженням".

з давньоєврейської мови перекладається як "другий за народженням". Максим походить з латини й означає "найбільший", "найвеличніший".

походить з латини й означає "найбільший", "найвеличніший". Василь з давньогрецької трактується "перський цар". Ім’я виникло під час перських війн.

з давньогрецької трактується "перський цар". Ім’я виникло під час перських війн. Микита також походить із грецької мови й означає "переможець".

Який день ангела 30 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети

Тварин уже виганяли на пасовиська, але ще була приказка: "На Якова трава ніякова".

Збереглося кілька народних прикмет:

теплий безхмарний вечір передбачає посушливе літо;

зоряна ніч обіцяє гарний урожай цього літа;

дощ прогнозує великий урожай пшениці.

Що не можна робити 30 квітня

У народі кажуть, що цього дня не слід ходити пригніченим, інакше залишок року буде невдалим. Ще вірять, що:

не можна сваритися й ображати когось цього дня;

відмовляти у допомозі й милостині;

влаштовувати галас;

згадувати образи й проблеми.

Ще триває період поминання предків, тож слід бути милосердними й помолитися у цей день за душі померлих.