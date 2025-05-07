Все о 8 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

8 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 8 мая

По новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине, 8 мая христиане чтят апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, преподобного Арсения Трудолюбивого.

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Апостол евангелист Иоанн Богослов был одним из первых учеников Иисуса и очень его любил. Иоанн Богослов заботился о Марии, матери Иисуса, вплоть до ее смерти. Он является автором трех Евангелий в Новом Завете. После смерти Богородицы пошел проповедовать веру Христову в Эфес. Оттуда был отправлен в ссылку, но спустя много лет вернулся и снова обращал язычников в христианство. Апостол прожил больше ста лет.

Икона апостола Иоанна Богослова / Фото: Фонд памяти митрополита Мефодия

Преподобный Арсений Великий родился в 354 году и отличился великими монашескими подвигами. Выходец из богатой знатной семьи, он оставил роскошную жизнь для жизни монашеской. Покинув Рим, он отправился в пустыню возле Александрии. В разных пустынях, иногда в полном уединении, святой провел около 50 лет.

Преподобный Арсений Трудолюбивый жил в 14 веке и был очень трудолюбивым монахом Киево-Печерского монастыря. Он очень много молился и никогда не употреблял пищу до заката. Мощи преподобного хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Именины и день ангела 8 мая

По новому церковному календарю 8 мая с именинами следует приветствовать Иоанна и Арсена.

Иоанн с древнего иврита переводится как "помилованный Богом" или "милость Божия".

с древнего иврита переводится как "помилованный Богом" или "милость Божия". Арсен – имя, происходящее из древнегреческого языка и обозначающее "мужественный".

Поздравления с именинами 8 мая / LIGA.net

Народные традиции и приметы

День Иоанна Богослова очень чтился и в народных традициях. Заведено было потчевать гостей пшеничными пирогами, поэтому и день еще назывался – Иоанна Пшеничника. Пекли много пирогов, считалось, что тогда урожай пшеницы будет богатым, и на следующего Пшеничника снова напечется много пирожков.

Угощали не только друзей и близких, но и соседей и даже нищих, или любого, кто встретится на дороге. Это был хороший знак. В народе стремились угостить как можно больше.

Народные приметы на 8 мая:

если облака густо сбились на небе – будет затяжной дождь;

если месяц тоненький – то скоро испортится погода;

цвет черемухи обещает сырое лето.

Что нельзя делать 8 мая

По народным верованиям 8 мая нельзя ссориться и злословить. Не стоит проводить день в лености и переедать. В христианских обычаях нельзя роптать на жизнь, жаловаться и прибедняться. Запрещено пьянствовать. И будни, и выходные следует проводить в хорошем настроении и полезных делах.