Все о 8 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 8 мая
По новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине, 8 мая христиане чтят апостола и евангелиста Иоанна Богослова, преподобного Арсения Великого, преподобного Арсения Трудолюбивого.
Апостол евангелист Иоанн Богослов был одним из первых учеников Иисуса и очень его любил. Иоанн Богослов заботился о Марии, матери Иисуса, вплоть до ее смерти. Он является автором трех Евангелий в Новом Завете. После смерти Богородицы пошел проповедовать веру Христову в Эфес. Оттуда был отправлен в ссылку, но спустя много лет вернулся и снова обращал язычников в христианство. Апостол прожил больше ста лет.
Преподобный Арсений Великий родился в 354 году и отличился великими монашескими подвигами. Выходец из богатой знатной семьи, он оставил роскошную жизнь для жизни монашеской. Покинув Рим, он отправился в пустыню возле Александрии. В разных пустынях, иногда в полном уединении, святой провел около 50 лет.
Преподобный Арсений Трудолюбивый жил в 14 веке и был очень трудолюбивым монахом Киево-Печерского монастыря. Он очень много молился и никогда не употреблял пищу до заката. Мощи преподобного хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Именины и день ангела 8 мая
По новому церковному календарю 8 мая с именинами следует приветствовать Иоанна и Арсена.
- Иоанн с древнего иврита переводится как "помилованный Богом" или "милость Божия".
- Арсен – имя, происходящее из древнегреческого языка и обозначающее "мужественный".
Народные традиции и приметы
День Иоанна Богослова очень чтился и в народных традициях. Заведено было потчевать гостей пшеничными пирогами, поэтому и день еще назывался – Иоанна Пшеничника. Пекли много пирогов, считалось, что тогда урожай пшеницы будет богатым, и на следующего Пшеничника снова напечется много пирожков.
Угощали не только друзей и близких, но и соседей и даже нищих, или любого, кто встретится на дороге. Это был хороший знак. В народе стремились угостить как можно больше.
Народные приметы на 8 мая:
если облака густо сбились на небе – будет затяжной дождь;
если месяц тоненький – то скоро испортится погода;
цвет черемухи обещает сырое лето.
Что нельзя делать 8 мая
По народным верованиям 8 мая нельзя ссориться и злословить. Не стоит проводить день в лености и переедать. В христианских обычаях нельзя роптать на жизнь, жаловаться и прибедняться. Запрещено пьянствовать. И будни, и выходные следует проводить в хорошем настроении и полезных делах.