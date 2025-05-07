Усе про 8 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Завтра – День Івана Богослова, свято, що шанується в церковних та народних традиціях

8 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 8 травня

За новоюліанським церковним календарем, що діє в Україні, 8 травня християни вшановують апостола і євангеліста Іоана Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобного Арсенія Працелюбного.

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Апостол євангеліст Іоан Богослов був одним із перших учнів Ісуса й дуже його любив. Іван Богослов опікувався Марією, матір’ю Ісуса аж до її смерті. Він є автором трьох Євангеліє у Новому Завіті. Після смерті Богородиці пішов проповідувати віру Христову в Ефес. Звідти був відправлений у заслання, але через багато років повернувся й знову навертав язичників у християнство. Апостол прожив понад сто років.

Ікона апостола Іоана Богослова / Фото: Фонд пам'яті митрополита Мефодія

Преподобний Арсеній Великий народився 354 року й відзначився великими чернечими подвигами. Походячи із заможної знатної родини, він залишив розкішне життя для життя чернечого. Покинувши Рим, він відправився у пустелю біля Александрії. У різних пустелях, іноді в повному усамітненні, святий провів близько 50 років.

Преподобний Арсеній Працелюбний жив у 14 столітті й був дуже працьовитим ченцем Києво-Печерського монастиря. Він дуже багато молився й ніколи не споживав їжу до заходу сонця. Мощі преподобного зберігаються у Дальніх Печерах Києво-Печерської лаври.

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Іменини та день ангела 8 травня

За новим церковним календарем 8 травня з іменинами слід вітати Івана та Арсена.

Іван і з давнього івриту перекладається як "помилуваний Богом" або "милість Божа".

з давнього івриту перекладається як "помилуваний Богом" або "милість Божа". Арсен - ім’я, що походить із давньогрецької мови й означає "мужній".

Вітання з іменинами 8 травня / LIGA.net

Народні традиції й прикмети

День Івана Богослова дуже шанувався і в народних традиціях. Заведено було пригощати гостей пшеничними пирогами, тому день ще мав назву – Івана Пшеничника. Пекли багато пирогів, вважалося, що тоді урожай пшениці буде багатим, а на наступного Пшеничника знов напечеться багато пиріжків.

Пригощали не лише друзів і близьких, а й сусідів і навіть жебраків, або будь-кого, хто трапиться на дорозі. Це був хороший знак. В народі прагнули пригостити якомога більше.

Народні прикмети до 8 травня:

якщо хмари густо збилися на небі – буде затяжний дощ;

якщо місяць тоненький – то скоро зіпсується погода;

квіт черемшини обіцяє сире літо.

Що не можна робити 8 травня

За народними віруваннями 8 травня не можна сваритися й злословити. Не варто проводити день у лінощах і переїдати. У християнських звичаях не можна нарікати на життя, скаржитися та жалітися. Заборонено пиячити. І будні, і вихідні варто проводити у гарному гуморі та корисних справах.