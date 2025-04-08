Все о 9 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 9 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник 9 апреля

По новоюлианскому календарю завтра церковь в Украине чествует мученика Евпсихия, священномученика Дисана и других, преподобномученика архимандрита Вадима.

Мученик Евпсихий – святой православной церкви. Был очень ярым христианином и организовал христиан разбить языческих идолов и разрушить языческий храм в Кесарии Каппадокийской. Зная, что его ждет, он раздал все свое богатство и ждал ареста. По приказу императора Юлиана святого казнили.

Епископ Дисан вместе с другими 270 мучениками приняли мученическую смерть в плену персидского царя. Христиане отказались отречься от веры и были убиты.

Архимандрит Вадим был родом из Персии, из города Вифлапата, из зажиточной семьи. Но решил стать монахом и на свое наследство основал монастырь. За христово вероисповедание был брошен в застенки. И после четырех месяцев пыток был жестоко усечен мечом.

Именины и день ангела 9 апреля

По новому церковному календарю в Украине 9 апреля с именинами поздравляют Вадима. Считается, что имя старославянского происхождения. Так называли мальчиков еще в Киевской Руси. Имя было образовано от слов"вабити" или "вадити" и трактуется как "привлекательный".

Поздравления с Днем ангела / Liga.net

Государственные и международные праздники в этот день

Всемирный день антиквариата отмечается ежегодно 9 апреля. Антиквариатом считаются старые вещи, которые могут представлять историческую или культурную ценность. Чтобы называться антиквариатом, вещь должна иметь более 100 лет.

Международный день антикварианта 9 апреля / Фото: Pixabay

День финского языка отмечается в Финляндии. Дата выбрана в честь смерти Микаэля Агриколы, основателя литературного финского языка, умершего в 1557 году. Раньше праздник называли Днем Агриколы. Языковед был епископом и написал первую книгу на финском языке, а также перевел на финский Новый Завет.

Народные традиции и приметы

По народным традициям на Вадима наши предки особое значение уделяли воде. Ранним утром шли умываться в открытые водоемы и набирали с собой воду. Считалось, что она имеет целебную силу. Этой воды давали напиться натощак каждому члену семьи, особенно тому, кто болел.

Приметы 9 апреля / Фото: Pixabay

Среди примет этого дня:

если появились одуванчики, погода уже будет теплой;

ясное солнце предвещает удачную посевную;

дождь предсказывает дождливый июнь.

Хорошей приметой считалось выпить стакан чистой воды. Это принесет удачу, здоровье и счастье.

Что нельзя делать 9 апреля

Продолжается Вербная неделя. Среди основных запретов – соблюдать правила Великого поста, предшествующего святому Воскресению Христову. Завтра нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь. Если вы в раздумьях, что же постного приготовить, пригодятся вкусные постные блюда из нашего постного меню на Пасхальный пост.

В этот день запрещено ссориться и злословить, очень громко развлекаться и веселиться. Следует помолиться в этот день за здоровье родных и помочь тому, кто попросит об этом. Пост – это время, когда стоит позаботиться о духовности.