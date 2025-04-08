Все о 9 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 9 апреля
По новоюлианскому календарю завтра церковь в Украине чествует мученика Евпсихия, священномученика Дисана и других, преподобномученика архимандрита Вадима.
Мученик Евпсихий – святой православной церкви. Был очень ярым христианином и организовал христиан разбить языческих идолов и разрушить языческий храм в Кесарии Каппадокийской. Зная, что его ждет, он раздал все свое богатство и ждал ареста. По приказу императора Юлиана святого казнили.
Епископ Дисан вместе с другими 270 мучениками приняли мученическую смерть в плену персидского царя. Христиане отказались отречься от веры и были убиты.
Архимандрит Вадим был родом из Персии, из города Вифлапата, из зажиточной семьи. Но решил стать монахом и на свое наследство основал монастырь. За христово вероисповедание был брошен в застенки. И после четырех месяцев пыток был жестоко усечен мечом.
Именины и день ангела 9 апреля
По новому церковному календарю в Украине 9 апреля с именинами поздравляют Вадима. Считается, что имя старославянского происхождения. Так называли мальчиков еще в Киевской Руси. Имя было образовано от слов"вабити" или "вадити" и трактуется как "привлекательный".
Государственные и международные праздники в этот день
Всемирный день антиквариата отмечается ежегодно 9 апреля. Антиквариатом считаются старые вещи, которые могут представлять историческую или культурную ценность. Чтобы называться антиквариатом, вещь должна иметь более 100 лет.
День финского языка отмечается в Финляндии. Дата выбрана в честь смерти Микаэля Агриколы, основателя литературного финского языка, умершего в 1557 году. Раньше праздник называли Днем Агриколы. Языковед был епископом и написал первую книгу на финском языке, а также перевел на финский Новый Завет.
Народные традиции и приметы
По народным традициям на Вадима наши предки особое значение уделяли воде. Ранним утром шли умываться в открытые водоемы и набирали с собой воду. Считалось, что она имеет целебную силу. Этой воды давали напиться натощак каждому члену семьи, особенно тому, кто болел.
Среди примет этого дня:
если появились одуванчики, погода уже будет теплой;
ясное солнце предвещает удачную посевную;
дождь предсказывает дождливый июнь.
Хорошей приметой считалось выпить стакан чистой воды. Это принесет удачу, здоровье и счастье.
Что нельзя делать 9 апреля
Продолжается Вербная неделя. Среди основных запретов – соблюдать правила Великого поста, предшествующего святому Воскресению Христову. Завтра нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь. Если вы в раздумьях, что же постного приготовить, пригодятся вкусные постные блюда из нашего постного меню на Пасхальный пост.
В этот день запрещено ссориться и злословить, очень громко развлекаться и веселиться. Следует помолиться в этот день за здоровье родных и помочь тому, кто попросит об этом. Пост – это время, когда стоит позаботиться о духовности.