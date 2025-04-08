Усе про 9 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 9 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 9 квітня

За новоюліанським календарем завтра церква в Україні вшановує мученика Євпсихія, священномученика Дісана та інших, преподобномученика архімандрита Вадима.

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Мученик Євпсихій - святий православної церкви. Був дуже палким християнином і організував християн розбити язичницьких ідолів та зруйнувати язичницький храм в Кесарії Каппадокійській. Знаючи що його чекає, він роздав усе своє багатство й чекав арешту. За наказом імператора Юліана святого стратили.

Єпископ Дісан разом з іншими 270 мучениками прийняв мученицьку смерть у полоні перського царя. Християни відмовилися зректися віри й були вбиті.

Архімандрит Вадим походив з Персії, з міста Віфлапата, з заможної родини. Але вирішив стати ченцем і на свій спадок заснував монастир. За христове віросповідання був ув’язнений. І після чотирьох місяців тортур був жорстоко усічений мечем.

Іменини та день ангела 9 квітня

За новим церковним календарем в Україні 9 квітня з іменинами вітають Вадима. Вважається, це ім’я старослов’янського походження. Так називали хлопчиків ще у Київській Русі. Ім’я було утворене від слів "вабити" або "вадити", трактується, як "привабливий".

Вітання з Днем ангела / Liga.net

Державні та міжнародні свята у цей день

Всесвітній день антикваріату відзначається щороку 9 квітня. Антикваріатом вважаються старі речі, що можуть представляти історичну або культурну цінність. Щоб називатися антикваріатом річ має мати понад 100 років.

Міжнародний день антикваріанту 9 квітня / Фото: Pixabay

День фінської мови відзначають у Фінляндії. Дата обрана на честь вшанування смерті Мікаеля Агріколи, засновника літературної фінської мови, що помер 1557 року. Раніше свято називали Днем Агріколи. Мовознавець був єпископом і написав першу книжку фінською мовою, а також переклав фінською Новий Завіт.

Народні традиції та прикмети

За народними традиціями на Вадима наші предки особливого значення надавали воді. Рано вранці йшли вмиватися до відкритих водойм і набирали з собою бутлі води. Вважалося, вона має цілющу силу. Тієї води давали напитися натщесерце кожному члену сім’ї, особливо тому, хто хворів.

Прикмети 9 квітня / Фото: Pixabay

Серед прикмет цього дня:

якщо з’явилися кульбаби, погода вже буде теплою;

ясне сонце віщує вдалу посівну;

дощ передбачає дощовий червень.

Доброю прикметою вважалося випити склянку чистої води. Це принесе удачу, здоров’я та щастя.

Що не можна робити 9 квітня

Триває Вербний тиждень. Серед основних заборон – дотримуватися правил Великого посту, який передує святу Воскресіння Христового. Завтра не можна їсти продукти тваринного походження та вживати алкоголь. Якщо ви в роздумах, що ж пісного приготувати, в пригоді стануть смачні пісні страви з нашого пісного меню на Великодній піст.

У цей день заборонено сваритися та лихословити, гучно розважатися та веселитися. Слід помолитися цього дня за здоров’я рідних та допомогти тому, хто про це попросить. Піст – це час, коли варто подбати про духовність.