Все о дне 11 декабря: какой завтра церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Свято 11 декабря / Фото: depositphotos.com

Какой церковный праздник 11 декабря

11 декабря православная церковь в Украине чествует Преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника и Даниила Столпника.

Преподобный Никон Сухой был монахом Печерского монастыря в Киеве. В 1906 году попал в плен Половцев, напавших на Киев. В плену подвергался страшным пыткам. Пробыл в плену 3 года и очень похудел, за что и получил прозвище Сухой.

был монахом Печерского монастыря в Киеве. В 1906 году попал в плен Половцев, напавших на Киев. В плену подвергался страшным пыткам. Пробыл в плену 3 года и очень похудел, за что и получил прозвище Сухой. Преподобный Лука Столпник был воином Византийской империи в 917 году. После своего участия в войне с Болгарией решил посвятить жизнь Богу и стал монахом. Позже Лука решил встать на столб и провел на столбе 45 лет.

был воином Византийской империи в 917 году. После своего участия в войне с Болгарией решил посвятить жизнь Богу и стал монахом. Позже Лука решил встать на столб и провел на столбе 45 лет. Даниил Столпник скончался 11 декабря, проведя на столбе 33 года. Даниил еще в 12 лет убежал из дома в монастырь, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу. Вдохновленный примером Симеона Столпника, также решил совершить такой подвиг. Он поселился недалеко от Фракии в старом языческом капище. Там он и выстроил собственный столб. По религиозным преданиям, к Даниилу съезжались паломники за помощью, поскольку у него был дар чудотворения и исцеления.

Государственные и международные праздники в этот день

День создания детского фонда ООН UNICEF .

ЮНИСЕФ был создан ООН в 1946 году и сейчас функционирует в 200 странах мира. ЮНИСЕФ является лидером в мире по защите прав детей, обеспечению для них образования, медицины и норм воспитания. Организация по всему миру открывает материнские и оздоровительные центры, учебные заведения и центры развития. Также фонд помогает обеспечить питание и одежду для детей, которые в этом нуждаются.

. ЮНИСЕФ был создан ООН в 1946 году и сейчас функционирует в 200 странах мира. ЮНИСЕФ является лидером в мире по защите прав детей, обеспечению для них образования, медицины и норм воспитания. Организация по всему миру открывает материнские и оздоровительные центры, учебные заведения и центры развития. Также фонд помогает обеспечить питание и одежду для детей, которые в этом нуждаются. Международный день танго – праздник для любителей танца влюбленных. Танго родилось в столице Аргентины – Буэнос-Айресе, входит в культурное наследие ЮНЕСКО. Праздник танго призван почтить работу и мастерство художников танца и музыки танго.

– праздник для любителей танца влюбленных. Танго родилось в столице Аргентины – Буэнос-Айресе, входит в культурное наследие ЮНЕСКО. Праздник танго призван почтить работу и мастерство художников танца и музыки танго. Всемирный день больного бронхиальной астмой. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме распространения бронхиальной астмы, а также информировать о методах предотвращения и профилактики заболевания. Бронхиальная астма считается одной из наиболее распространенных нынешних болезней. Больше страдают астмой дети и молодежь. В Украине, по данным Минздрава, распространенность болезни колеблется в пределах 0,5%, что свидетельствует о проблемах с диагностированием болезни.

Именины и день ангела 11 декабря

День ангела 11 декабря / Фото: Depositphotos

По новому церковному календарю, принятому в Украине, 11 декабря день ангела отмечают Лука, Даниил и Данило.

Что можно и нельзя делать 11 декабря

11 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому для верующих запрещено:

есть скоромное, то есть продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца;

употреблять алкогольные напитки;

следует воздерживаться от плохих привычек, таких как курение;

не ссориться и не ругаться.

По церковным традициям, этот день следует проводить в молитве и посте.