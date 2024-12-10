Усе про день 11 грудня: яке завтра церковне свято, день ангела та що не можна робити

Праздник 11 грудня / Фото: depositphotos.com

Яке церковне свято 11 грудня

11 грудня православна церква в Україні вшановує Преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, мученика Миракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки Стовпника та Даниїла Стовпника.

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Преподобний Никон Сухий був ченцем Печерського монастиря у Києві. 1906 року потрапив у полон Половців, що напали на Київ. У полоні зазнав страшних тортур. Пробув там 3 роки, дуже схуд, за що й отримав прізвисько Сухий.

був ченцем Печерського монастиря у Києві. 1906 року потрапив у полон Половців, що напали на Київ. У полоні зазнав страшних тортур. Пробув там 3 роки, дуже схуд, за що й отримав прізвисько Сухий. Преподобний Лука Стовпник був воїном Візантійської імперії у 917 році. Після своєї участі у війні з Болгарією вирішив присвятити життя Богу і став ченцем. Пізніше Лука вирішив стати на стовп і провів на стовпі 45 років.

був воїном Візантійської імперії у 917 році. Після своєї участі у війні з Болгарією вирішив присвятити життя Богу і став ченцем. Пізніше Лука вирішив стати на стовп і провів на стовпі 45 років. Даниїл Стовпник помер 11 грудня, провівши на стовпі 33 роки. Даниїл ще у 12 років втік з дому до монастиря, щоб присвятити своє життя служінню Богу. Натхненний прикладом Симеона Стовпника, також вирішив здійснити такий подвиг. Він оселився недалеко від Фракії у старому язичницькому капищі. Там він і побудував свій стовп. За релігійними переказами, до Даниїла з’їжджалися паломники за допомогою, оскільки він мав дар чудотворення та зцілення.

Державні та міжнародні свята у цей день

День заснування дитячого фонду ООН UNICEF .

ЮНІСЕФ був створений ООН 1946 року і зараз функціонує у 200 країнах світу. ЮНІСЕФ є лідером у світі з захисту прав дітей, забезпечення для них освіти, медицини та норм виховання. Організація по всьому світу відкриває материнські та оздоровчі центри, заклади навчання та розвитку. Також фонд допомагає забезпечити харчування та одяг для дітей, які цього потребують.

. ЮНІСЕФ був створений ООН 1946 року і зараз функціонує у 200 країнах світу. ЮНІСЕФ є лідером у світі з захисту прав дітей, забезпечення для них освіти, медицини та норм виховання. Організація по всьому світу відкриває материнські та оздоровчі центри, заклади навчання та розвитку. Також фонд допомагає забезпечити харчування та одяг для дітей, які цього потребують. Міжнародний день танго – свято для любителів танцю закоханих. Танго народилося в столиці Аргентини – Буенос-Айресі, входить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Свято танго покликане вшанувати роботу та майстерність митців танцю та музики танго.

– свято для любителів танцю закоханих. Танго народилося в столиці Аргентини – Буенос-Айресі, входить до культурної спадщини ЮНЕСКО. Свято танго покликане вшанувати роботу та майстерність митців танцю та музики танго. Всесвітній день хворого на бронхіальну астму. Захід має на меті привернути увагу до проблеми поширення бронхіальної астми, а також інформувати про методи запобігання та профілактики захворювання. Бронхіальна астма вважається однією з найбільш поширених хвороб сьогодення. Найбільше страждають на астму діти та молодь. В Україні, за даними МОЗ, розповсюдженість хвороби коливається у межах 0,5%, що свідчить про проблеми з діагностуванням хвороби.

Іменини та день ангела 11 грудня

День ангела й іменини 11 грудня / Фото: Depositphotos

За новим церковним календарем, запровадженим в Україні, 11 грудня день ангела відзначають Лука, Даниїл і Данило.

Що можна і не можна робити 11 грудня

11 грудня триває Різдвяний піст, тож для вірян заборонено:

їсти скоромне, тобто продукти тваринного походження: молоко, м’ясо, яйця;

вживати алкогольні напої;

слід утримуватися від поганих звичок, таких як куріння;

не сваритися та не лаятися.

За церковними традиціями, цей день слід проводити у молитві та пості.