Все о дне 16 ноября: церковный праздник, день ангела завтра

16 ноября церковь чтит память евангелиста Матфея. Какие международные праздники в этот день и чьи именины – читайте в материале

Апостол Матвей. Фото: Молодий Буковинець

Праздники 16 ноября

День работников радио, телевидения и связи . Праздник отмечается уже 30 лет. 16 ноября было выбрано потому, что именно в этот день в эфир впервые вышло Украинское радио.

. Праздник отмечается уже 30 лет. 16 ноября было выбрано потому, что именно в этот день в эфир впервые вышло Украинское радио. Международный день толерантности , введенный ЮНЕСКО в 1995 году. Именно 16 ноября была принята Декларация принципов терпимости, в которой говорится о равенстве всех людей, независимо от расы, пола, национальности, языка, религии или здоровья.

, введенный ЮНЕСКО в 1995 году. Именно 16 ноября была принята Декларация принципов терпимости, в которой говорится о равенстве всех людей, независимо от расы, пола, национальности, языка, религии или здоровья. Международный день борьбы с анорексией, также называется День без диет. Этот день создан для информирования об увеличении заболеваемости анорексией, особенно среди несовершеннолетних девушек. Такие меры призваны предупредить об опасности заболевания, а также поднять вопрос о навязанных модой стандартах красоты в обществе.

Церковный праздник 16 ноября – апостола и евангелиста Матфея

Апостол Матфей был одним из первых 12 апостолов Иисуса Христа. При мирской жизни он имел имя Левий Алфеев, но уверовал в единого Бога, последовал за Христом и сопровождал его везде вместе с другими учениками. После вознесения Иисуса Матфей продолжил проповедовать веру Христову. У него было множество последователей. Апостол Матфей написал Евангелие, в котором описал жизнь и учение Иисуса Христа.

Справка Евангелие – священная книга в христианстве, часть Библии. Это древнейшие свидетельства о жизни и подвигах Иисуса Христа. К канонизированному церковью Евангелию относятся четыре книги: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Эти книги содержат догматическую и нравственную основу христианского вероучения. Также они считаются авторитетными, поскольку написаны непосредственно апостолами – учениками Христа, фактически участниками описанных событий. Евангелие входит в книги Нового Завета. Евангелие – священная книга в христианстве, часть Библии. Это древнейшие свидетельства о жизни и подвигах Иисуса Христа. К канонизированному церковью Евангелию относятся четыре книги: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Эти книги содержат догматическую и нравственную основу христианского вероучения. Также они считаются авторитетными, поскольку написаны непосредственно апостолами – учениками Христа, фактически участниками описанных событий. Евангелие входит в книги Нового Завета.

Евангелие от Матфея написано на арамейском языке. Евангелист воспроизвел пять речей Иисуса по макету Пятикнижия. Перевел книгу на украинский язык профессор Иван Огиенко. Этот перевод считается одним из самых лучших и наиболее известных.

Какой день ангела 16 ноября

16 ноября отмечаются именины Матфея согласно новоюлианскому календарю. Имя Матфей означает "дарованный Богом".

Народные приметы на Матфея

По народным традициям, на Матфея было принято ходить в гости. В народе их называют "Матвеевские посиделки". Стол накрывали постными блюдами, поскольку 15 ноября начался Рождественский пост. Алкоголь пить запрещено, варили праздничный напиток из пряных трав и меда. В народе также существуют приметы ко дню Матфея: