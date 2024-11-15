Усе про день 16 листопада: церковне свято, день ангела завтра

16 листопада церква вшановує пам'ять євангеліста Матвія. Які міжнародні свята у цей день та чиї іменини відзначаються – читайте в матеріалі

Апостол Матвій. Фото: Молодий Буковинець

Свята 16 листопада

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України . Свято відзначається вже 30 років. 16 листопада було обрано тому, що саме цього дня в ефір вперше вийшло Українське радіо.

. Свято відзначається вже 30 років. 16 листопада було обрано тому, що саме цього дня в ефір вперше вийшло Українське радіо. Міжнародний день толерантності , запроваджений ЮНЕСКО 1995 року. Саме 16 листопада була ухвалена Декларація принципів терпимості, в якій ідеться про рівність усіх людей, незалежно від раси, статі, національності, мови, релігії чи здоров’я.

, запроваджений ЮНЕСКО 1995 року. Саме 16 листопада була ухвалена Декларація принципів терпимості, в якій ідеться про рівність усіх людей, незалежно від раси, статі, національності, мови, релігії чи здоров’я. Міжнародний день боротьби з анорексією, також має назву День без дієт. Цей день створений, щоб інформувати про збільшення захворюваності на анорексію, особливо серед неповнолітніх дівчат. Такі заходи покликані попередити про небезпеку хвороби, а також порушити питання про нав’язані модою стандарти краси в суспільстві.

Церковне свято 16 листопада – апостола і євангеліста Матвія

Апостол Матвій був одним з найперших 12 апостолів Ісуса Христа. За мирського життя він мав ім’я Левій Алфієв, але увірував в єдиного Бога, пішов за Христом і супроводжував його скрізь разом з іншими учнями. Після вознесіння Ісуса Матвій продовжив проповідувати Христову віру. Він мав безліч послідовників. Апостол Матвій написав Євангеліє, в якому описав життя і вчення Ісуса Христа.

Довідка Євангеліє – священна книга у християнстві, частина Біблії. Це найдавніші свідчення про життя і подвиги Ісуса Христа. До канонізованого церквою Євангелія належить чотири книги: від Матвія, Марка, Луки та Івана. Ці книги містять догматичну і моральну основу християнського віровчення. Також вони вважаються авторитетними, оскільки написані безпосередньо апостолами – учнями Христа, які були фактично учасниками описаних подій. Євангеліє входить до книг Нового Заповіту. Євангеліє – священна книга у християнстві, частина Біблії. Це найдавніші свідчення про життя і подвиги Ісуса Христа. До канонізованого церквою Євангелія належить чотири книги: від Матвія, Марка, Луки та Івана. Ці книги містять догматичну і моральну основу християнського віровчення. Також вони вважаються авторитетними, оскільки написані безпосередньо апостолами – учнями Христа, які були фактично учасниками описаних подій. Євангеліє входить до книг Нового Заповіту.

Євангеліє від Матвія написане арамейською мовою. Євангеліст відтворив п'ять промов Ісуса за макетом П'ятикнижжя. Переклав книгу українською професор Іван Огієнко. Цей переклад вважається одним з найкращих і найбільш відомих.

Який день ангела 16 листопада

16 листопада відзначаються іменини Матвія відповідно до новоюліанського календаря. Ім'я Матвій означає "дарований Богом".

Народні прикмети на Матвія

За народними традиціями, на Матвія було заведено ходити в гості. В народі їх називають "Матвіївські посиденьки". Стіл накривали пісними стравами, оскільки 15 листопада розпочався Різдвяний піст. Алкоголь пити заборонено, варили святковий напій з пряних трав і меду. В народі також існують прикмети до дня Матвія: