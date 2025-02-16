Все о дне завтра, 17 февраля: какой праздник, день ангела и какие народные приметы
Какой церковный праздник завтра, 17 февраля
По новому церковному календарю в Украине 17 февраля христианская церковь чествует Великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, молчальника Киево-Печерского, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа.
Теодор Тирон – армянский святой. Христианин, пострадавший за веру христову во время гонений на христиан по приказу императора Максимиана. Великомученик сам вошел в огонь, но не отрекся от веры.
Феодор Молчаливый – украинский православный святой, бывший монахом Печерского монастыря в Киеве в XIII веке. Отличился подвигом молчания. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах.
Святая Мариамна была сестрой апостола Филиппа. Вместе с братом и апостолом Варфоломеем проповедовала христианство в Малой Азии.
Именины и день ангела 17 февраля
По новому юлианскому календарю 17 февраля именины отмечают Феодора, Теодор и Марьяна.
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Международные праздники 17 февраля
День спонтанного проявления доброты отмечается недавно. Но каждый год все больше людей и организаций присоединяются к инициативе. Праздник возник в Денвере в США в 1995 году. Официально праздновать предложили представители Движения доброты. Цель праздника – стимулировать людей проявлять больше доброты и сделать мир добрее.
Народные приметы в этот день
Ко дню Федора Молчальника в народном календаре есть несколько примет:
- туман в этот день предвещает холодную весну;
- теплая погода предполагает теплое лето;
- холодный день будет означать и холодное лето.
В этот день запрещалось сплетничать и злословить. Также не советовали надевать темное, чтобы не привлечь несчастья. Лучше 17 февраля помочь кому-то, кто в этом нуждается и подарить окружающим немного доброты.