Усе про день завтра, 17 лютого: яке свято, день ангела та які народні прикмети

Яке свято 17 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 17 лютого

За новим церковним календарем в Україні 17 лютого християнська церква вшановує Великомученика Федора Тирона, преподобного Федора, мовчальника Києво-Печерського, праведної Маріамни, сестри апостола Филипа.

Теодор Тирон –вірменський святий. Християнин, що постраждав за віру христову під час гонінь на християн за наказом імператора Максиміана. Великомученик сам увійшов у вогонь, але не зрікся віри.

Феодор Мовчазний –український православний святий, що був ченцем Печерського монастиря у Києві в XIII столітті. Відзначився подвигом мовчання. Мощі святого зберігаються у Дальніх печерах.

Свята Маріамна була сестрою апостола Филипа. Разом з братом та апостолом Варфоломієм проповідувала християнство у Малій Азії.

Іменини та день ангела 17 лютого

За новоюліанським календарем 17 лютого іменини відзначають Феодора, Теодор та Мар’яна.

Дні ангела у лютому 2025 року: кого вітати з іменинами

Який день ангела 17 лютого / Фото: Pixabay

Міжнародні свята 17 лютого

День спонтанного прояву доброти відзначається не так давно. Але кожного року дедалі більше людей та організацій приєднуються до ініціативи. Свято виникло у Денвері в США 1995 року. Офіційно святкувати запропонували представники Руху доброти. Таке свято має на меті заохотити людей проявляти більше доброти та зробити світ добрішим.

Народні прикмети у цей день

До дня Федора Мовчальника у народному календарі є кілька прикмет:

туман цього дня віщує холодну весну;

тепла погода передбачає тепле літо;

холодний день означатиме і холодне літо.

В народі вважалося забороненим цього дня пліткувати та лихословити. Також не радили вдягатися у темне, щоб не притягнути нещастя. Краще 17 лютого допомогти комусь, хто цього потребує та подарувати оточенню трішки доброти.