Все о дне 26 февраля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

26 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 26 февраля

По новоюлианскому календарю украинская церковь отмечает день Святителя Порфирия Газского и мученика Севастиана.

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Святой Порфирий родился в городе Солунь, Македония. Получив образование, отправился вести монашескую жизнь в Египте, а оттуда в Иерусалим. В 396 году Митрополит Кесарии Палестинской рукоположил Порфирия на Газского епископа. В этом сане он в течение 24 лет заботился о верующих. Умер 26 февраля 420 года.

Мученик Севастиан был градоначальником города Атталия. Утратив зрение, Севастиан уверовал во Христа и принял крещение. Свидетели его прозрения после принятия христианства также перешли к вере Христовой. За это принял мученическую смерть по приказу императора Нерона.

26 февраля продолжается неделя Масленицы. Напомним, в этом году Колодий проходит в период с 24 февраля по 2 марта. В это время украинцы лакомятся варениками и блинчиками с творогом и маслом.

Именины, день ангела 26 февраля

Согласно церковному календарю, установленному в Украине, в этот день свои именины отмечает Севастиан.

Какой день ангела 26 февраля / Фото: Pixabay

Государственные праздники

День крымского сопротивления российской оккупации установлен в день митинга 2014 года, на котором был высказан протест против решения об отсоединении полуострова от Украины. Протест был организован по инициативе Меджлиса.

Меджлис Законодательно-представительский орган крымскотатарского народа, основанный в 1991 году, с целью представлять и отстаивать интересы крымских татар. Возглавляет Меджлис Рефат Чубаров, которому РФ запретила въезд в Крым. Законодательно-представительский орган крымскотатарского народа, основанный в 1991 году, с целью представлять и отстаивать интересы крымских татар. Возглавляет Меджлис Рефат Чубаров, которому РФ запретила въезд в Крым.

26 февраля вошло в историю как день сопротивления крымскотатарского народа, выступавшего за территориальную целостность Украины.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров / Фото: Facebook

Народные традиции и приметы в этот день

В народных обычаях 26 февраля называли днем Порфирия Позднего. Считалось, что в этот день мужчинам следует избегать разъяренных женщин и любых конфликтов.

Наши предки заметили, что к холодному лету птицы вьют гнезда на солнечной стороне. А если вьют на противоположной от солнца стороне, то лето будет жарким. Если птицы к этому дню уже возвращаются из теплых краев, то будет хороший урожай.

Поскольку продолжается Масленица, традиционно украинцы готовят блины и вареники. Это последняя неделя перед Великим постом, поэтому уже не едят мясные продукты.