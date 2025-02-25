Все о дне 26 февраля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 26 февраля
По новоюлианскому календарю украинская церковь отмечает день Святителя Порфирия Газского и мученика Севастиана.
Святой Порфирий родился в городе Солунь, Македония. Получив образование, отправился вести монашескую жизнь в Египте, а оттуда в Иерусалим. В 396 году Митрополит Кесарии Палестинской рукоположил Порфирия на Газского епископа. В этом сане он в течение 24 лет заботился о верующих. Умер 26 февраля 420 года.
Мученик Севастиан был градоначальником города Атталия. Утратив зрение, Севастиан уверовал во Христа и принял крещение. Свидетели его прозрения после принятия христианства также перешли к вере Христовой. За это принял мученическую смерть по приказу императора Нерона.
26 февраля продолжается неделя Масленицы. Напомним, в этом году Колодий проходит в период с 24 февраля по 2 марта. В это время украинцы лакомятся варениками и блинчиками с творогом и маслом.
Именины, день ангела 26 февраля
Согласно церковному календарю, установленному в Украине, в этот день свои именины отмечает Севастиан.
Государственные праздники
День крымского сопротивления российской оккупации установлен в день митинга 2014 года, на котором был высказан протест против решения об отсоединении полуострова от Украины. Протест был организован по инициативе Меджлиса.
26 февраля вошло в историю как день сопротивления крымскотатарского народа, выступавшего за территориальную целостность Украины.
Народные традиции и приметы в этот день
В народных обычаях 26 февраля называли днем Порфирия Позднего. Считалось, что в этот день мужчинам следует избегать разъяренных женщин и любых конфликтов.
Наши предки заметили, что к холодному лету птицы вьют гнезда на солнечной стороне. А если вьют на противоположной от солнца стороне, то лето будет жарким. Если птицы к этому дню уже возвращаются из теплых краев, то будет хороший урожай.
Поскольку продолжается Масленица, традиционно украинцы готовят блины и вареники. Это последняя неделя перед Великим постом, поэтому уже не едят мясные продукты.