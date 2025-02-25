Усе про день 26 лютого: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

26 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 26 лютого

За новоюліанським календарем українська церква відзначає день Святителя Порфирія Газького та мученика Севастіана.

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Святий Порфирій народився у місті Солунь, в Македонії. Здобувши освіту, вирушив до Єгипту вести чернече життя, а звідти до Єрусалиму. У 396 році Митрополит Кесарії Палестинської висвятив Порфирія на Газького єпископа. В цьому сані він протягом 24 років дбав про вірян. Помер 26 лютого 420 року.

Мученик Севастіан був градоначальником міста Атталія. Втративши зір, Севастіан увірував у Христа і прийняв хрещення. Свідки його прозріння після прийняття християнства також перейшли до віри христової. За це прийняв мученицьку смерть за наказом імператора Нерона.

26 лютого триває Масний тиждень. Нагадаємо цього року Колодій відбувається у період з 24 лютого до 2 березня. В цей час українці смакують варениками та млинцями з сиром та маслом.

Іменини, день ангела 26 лютого

Відповідно до церковного календаря, встановленого в Україні, цього дня свої іменини відзначає Севастіан.

Який день ангела 26 лютого / Фото: Pixabay

Державні свята

День кримського спротиву російській окупації встановлений у день мітингу 2014 року, на якому був висловлений протест проти рішення про від’єднання півострова від України. Протест був організований за ініціативою Меджлісу.

Меджліс Законодавчо-представницький орган кримськотатарського народу, заснований 1991 року, з метою представляти та відстоювати інтереси кримських татар. Очолює Меджліс Рефат Чубаров, якому РФ заборонила в’їзд до Криму. Законодавчо-представницький орган кримськотатарського народу, заснований 1991 року, з метою представляти та відстоювати інтереси кримських татар. Очолює Меджліс Рефат Чубаров, якому РФ заборонила в’їзд до Криму.

26 лютого увійшло в історію як день спротиву кримськотатарського народу, що виступав за територіальну цілісність України.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров / Фото: Facebook

Народні традиції та прикмети у цей день

В народних звичаях 26 лютого називали днем Порфирія Пізнього. Вважалося, що цього дня чоловікам слід уникати розлючених жінок та будь-яких конфліктів.

Наші предки помітили, що до холодного літа птахи в’ють гнізда на сонячній стороні. А якщо мостять на протилежній від сонця стороні, то літо буде спекотним. Якщо птахи до цього дня вже вертаються з теплих країв, то буде гарний урожай.

Оскільки, триває Масниця, то традиційно українці готують млинці та вареники. Це останній тиждень перед Великим постом, тому вже не їдять м'ясні продукти.