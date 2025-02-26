Все о дне 27 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 27 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 27 февраля

По новоюлианскому календарю, принятому в Украине в 2023 году, 27 февраля церковь отмечает преподобного Тита, пресвитера Киево-Печерского и Тита воина; преподобного Прокопия Декаполита.

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Тит Печерский – иеромонах, он был пресвитером Печерского монастыря в Киеве. Тит жил в 12 веке, мощи его хранятся в Ближних пещерах в Киево-Печерском монастыре.

Тит Печерский Воин был монахом Печерского монастыря в 14 веке. Мощи святого хранятся в Дальних пещерах. Исследования его костей подтверждают, что Тит был воином, у его скелета много боевых травм. Выделяется травма головы, сквозной перелом теменной кости.

По преданию, Тит был мужественным и смелым воином. После тяжелой травмы головы покинул воинскую службу и отправился в монастырь, где молился и каялся в своих поступках до конца жизни.

Святой Прокопий Декаполит жил в 8 веке в Палестине. С юности вел монашескую жизнь в Константинополе. Был противником иконоборчества, в своих проповедях призывал к почитанию икон, за это был арестован по приказу императора Льва ІІІ. После вынесенной пытки святого бросили в тюрьму, где он пробыл до смерти императора. После освобождения Декаполит продолжил монашескую жизнь и дожил до глубокой старости.

На 27 февраля приходится Масляная неделя. Следует напомнить, что Масленица в этом году продолжается с 24 февраля по 2 марта.

Именины и день ангела 27 февраля

По новому церковному календарю в Украине 27 февраля свои именины отмечают Тит и Прокопий.

Имя Прокопий имеет древнегреческое происхождение и переводится как успешный или преуспевающий.

Тит – христианское имя, походит из латинского языка. В Древнем Риме оно означало титул или титулованный.

Какой день ангела 27 февраля / Фото: Unsplash

Международные праздники в этот день

Всемирный день неправительственных организаций основан в 2010 году Советом государств Балтийского моря. День основан с целью отметить деятельность этих организаций и их влияние на формирование гражданского общества.

День цифрового обучения отмечается каждый год в последний четверг февраля. День призван отметить роль цифровых технологий в развитии образования, а также поощрить работников образовательной сферы для привлечения как можно большего количества технологий в учебный процесс.

Международный день оптимиста отмечается 27 февраля. Хотя такой же день празднуем и в начале февраля, в первый четверг. Кто, когда и при каких обстоятельствах основал этот день, пока точно не известно.

Народные приметы и что нельзя делать 27 февраля

По народному календарю в этот день уже ожидали весну, поэтому внимательно наблюдали за погодой.

Появление подснежников означает, что уже можно приступать к полевым работам.

Если тает снег и течет с крыш, то лето будет теплым.

Если ива уже зацвела, урожай этого года будет богатым.

Пение синицы к ранней весне.

В народном календаре славян этот день назывался Прокопа Перезимового или Прокопа Дорогорушителя. Это связано с тем, что начинал таять снег, текло много воды и разрушались дороги. Соответственно в этот день запрещалось отправляться в путь. Да и вообще, планировать поездки в ближайшее время не рекомендовалось.

В этот день нельзя есть мясо, поскольку продолжается Масленица – Сыропусная неделя подготовки к Великому посту.