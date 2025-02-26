Усе про день 27 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 27 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 27 лютого

За новоюліанським календарем, що прийнятий в Україні 2023 року, 27 лютого церква вшановує пам'ять преподобного Тита, пресвітера Києво-Печерського і Тита воїна; преподобного Прокопія Декаполіта.

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Тит Печерський – ієромонах, який був пресвітером Печерського монастиря в Києві. Тит жив у 12-му столітті, мощі його зберігаються у Ближніх печерах у Києво-Печерському монастирі.

Тит Печерський Воїн – був ченцем Печерського монастиря у 14-му столітті. Мощі святого зберігаються у Дальніх печерах. Дослідження його кісток підтверджують, що Тит був воїном, його скелет має багато бойових травм. Вирізняється травма голови, наскрізний перелом тім’яної кістки.

За переказами, Тит був мужнім сміливим воїном. Після важкої травми голови покинув службу у війську й відправився у монастир, де молився та каявся у своїх вчинках до кінця життя.

Святий Прокопій Декаполіт жив у 8-му столітті в Палестині. З юності вів чернече життя в Константинополі. Був противником іконоборства, у своїх проповідях закликав до шанування ікон, за це був заарештований за наказом імператора Лева ІІІ. Після винесених тортур святого кинули до в’язниці, де він пробув до смерті імператора. Після звільнення Декаполіт продовжив чернече життя й дожив до глибокої старості.

На 27 лютого припадає Масний тиждень. Слід нагадати, що Масниця цього року триває з 24 лютого до 2 березня.

Іменини та день ангела 27 лютого

За новим церковним календарем в Україні 27 лютого свої іменини відзначають Тит і Прокопій.

Ім’я Прокопій має давньогрецьке походження й перекладається, як успішний або той, що досягає успіху.

Тит – християнське ім’я, що походить з латинської мови. У Давньому Римі воно означало титул або титулований.

Який день ангела 27 лютого / Фото: Unsplash

Міжнародні свята у цей день

Усесвітній день неурядових організацій заснований 2010 року Радою держав Балтійського моря. День заснований з метою відзначити діяльність цих організацій та їхній вплив на формування громадянського суспільства.

День цифрового навчання відзначається щороку в останній четвер лютого. День покликаний відзначити роль цифрових технологій у розвитку освіти, а також заохотити працівників освітньої сфери залучати якомога більше технологій до навчального процесу.

Міжнародний день оптиміста відзначається 27 лютого. Хоча такий самий день святкуємо і на початку лютого, в перший четвер. Хто, коли й за яких обставин заснував цей день, наразі достеменно не відомо.

Народні прикмети та що не можна робити 27 лютого

За народним календарем цього дня вже очікували весну, тому уважно спостерігали за погодою.

Поява пролісків повідомляє, що вже можна братися до польових робіт.

Якщо тане сніг і тече зі стріх, то літо буде теплим.

Якщо верба вже зацвіла, то урожай цього року буде багатим.

Спів синиці до ранньої весни.

У народному календарі слов’ян цей день має назву Прокопа Перезимового або Прокопа руйнівника доріг. Це пов'язано з тим, що починав танути сніг, текло багато води й руйнувалися дороги. Відповідно цього дня заборонялося вирушати у дорогу. Та й взагалі, планувати подорожі найближчим часом не радили.

У цей день не можна їсти м'ясо, оскільки триває Масниця – Сиропусний тиждень підготовки до Великого посту.