Все о дне завтра, 28 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 28 января
В этот день православная церковь чтит память троих преподобных.
Ефрема Сирина – великого святого IV века, известного своими духовными писаниями и проповедями. Ефрем Сирин оставил после себя значительное количество произведений, повлиявших на развитие христианской богословской мысли. Родился в городе Низибия (ныне Турция), где посвятил свою жизнь аскетизму, молитве и написанию духовных песнопений.
Ефрема Киево-Печерского – святого из Дальних пещер Киево-Печерской лавры, епископа Переяславского. Его имя почитается благодаря значительному вкладу в становление церковной жизни Киевской Руси. Его биография описана в древних летописях.
Ефрема Угрина Новоторгского – одного из первооткрывателей монашеской жизни на Руси, известного своим смирением и служением ближним.
Именины и день ангела 28 января
Сегодня поздравляют всех, кто носит имена:
- Ефрем,
- Моисей.
Имя Ефрем означает "плодотворный" или "приносящий плоды", а Моисей переводится как "спасенный из воды". Если в вашем окружении есть люди с этими именами – не забудьте поздравить их.
Государственные и международные праздники
28 января также отмечают несколько значимых дат на уровне Украины и мира:
День утверждения государственного флага Украины – важное событие в истории нашего государства. В этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтое знамя как государственный символ.
Европейский день защиты данных также известен как Международный день защиты персональных данных. Эта дата призвана повысить уровень осведомленности о сохранении конфиденциальности в эпоху цифровых технологий.
День открытия Антарктиды – в этот день в 1820 году российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева обнаружила Антарктиду. Праздник является напоминанием о важности научных исследований.
Народные традиции и приметы 28 января
В народном календаре 28 января связано с преподобным Ефремом Сириным, считавшимся защитником от неурядиц.
Приметы
Если день ясный – весна будет ранней.
Ветер с запада приносит тепло и влагу.
Снегопад в этот день – к щедрому урожаю летом.
Что нельзя делать 28 января
Ругаться, сплетничать или оскорблять других – это считается привлечением проблем.
Возбуждать важные дела, ведь считалось, что они не будут успешными.
Оставлять дома беспорядок, потому что это приносит финансовые потери.
28 января – день, полный исторических и духовных событий. Он вдохновляет на добрые поступки, поздравление близких с днем ангела и напоминает о важности мировых и государственных традиций. Берегите себя и следуйте добрым приметам в этот день!