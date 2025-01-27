Все о дне завтра, 28 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

28 января – день, богатый событиями и традициями, как церковными, так и светскими. Рассмотрим подробнее, какие празднования приходятся на эту дату

Какой праздник 28 января / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 28 января

В этот день православная церковь чтит память троих преподобных.

Ефрема Сирина – великого святого IV века, известного своими духовными писаниями и проповедями. Ефрем Сирин оставил после себя значительное количество произведений, повлиявших на развитие христианской богословской мысли. Родился в городе Низибия (ныне Турция), где посвятил свою жизнь аскетизму, молитве и написанию духовных песнопений.

Ефрема Киево-Печерского – святого из Дальних пещер Киево-Печерской лавры, епископа Переяславского. Его имя почитается благодаря значительному вкладу в становление церковной жизни Киевской Руси. Его биография описана в древних летописях. Ефрема Угрина Новоторгского – одного из первооткрывателей монашеской жизни на Руси, известного своим смирением и служением ближним.

Именины и день ангела 28 января

Именины и день ангела 28 января / Фото: freepik

Сегодня поздравляют всех, кто носит имена:

Ефрем,

Моисей.

Имя Ефрем означает "плодотворный" или "приносящий плоды", а Моисей переводится как "спасенный из воды". Если в вашем окружении есть люди с этими именами – не забудьте поздравить их.

Государственные и международные праздники

28 января также отмечают несколько значимых дат на уровне Украины и мира:

День утверждения государственного флага Украины – важное событие в истории нашего государства. В этот день 1992 года Верховная Рада Украины официально утвердила сине-желтое знамя как государственный символ. Европейский день защиты данных также известен как Международный день защиты персональных данных. Эта дата призвана повысить уровень осведомленности о сохранении конфиденциальности в эпоху цифровых технологий. День открытия Антарктиды – в этот день в 1820 году российская экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева обнаружила Антарктиду. Праздник является напоминанием о важности научных исследований.

Народные традиции и приметы 28 января

Народные традиции и запреты 28 января / Фото: freepik

В народном календаре 28 января связано с преподобным Ефремом Сириным, считавшимся защитником от неурядиц.

Приметы

Если день ясный – весна будет ранней.

Ветер с запада приносит тепло и влагу.

Снегопад в этот день – к щедрому урожаю летом.

Что нельзя делать 28 января

Ругаться, сплетничать или оскорблять других – это считается привлечением проблем.

Возбуждать важные дела, ведь считалось, что они не будут успешными.

Оставлять дома беспорядок, потому что это приносит финансовые потери.

28 января – день, полный исторических и духовных событий. Он вдохновляет на добрые поступки, поздравление близких с днем ангела и напоминает о важности мировых и государственных традиций. Берегите себя и следуйте добрым приметам в этот день!