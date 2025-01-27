Усе про день завтра, 28 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 28 січня
У цей день православна церква вшановує пам’ять трьох преподобних.
Єфрема Сиріна – великого святого IV століття, відомого своїми духовними писаннями та проповідями. Єфрем Сирін залишив по собі значну кількість творів, які вплинули на розвиток християнської богословської думки. Народився у місті Низибія (нині Туреччина), де присвятив своє життя аскетизму, молитві й написанню духовних піснеспівів.
Єфрема Києво-Печерського - святого з Дальніх печер Києво-Печерської лаври, єпископа Переяславського. Його ім'я вшановується за значний внесок у становлення церковного життя Київської Русі. Його біографія описана у стародавніх літописах.
Єфрема Угрина Новоторзького – одного з першовідкривачів чернечого життя на Русі, який відомий своїм смиренням і служінням ближнім.
Іменини та день ангела 28 січня
Сьогодні вітають усіх, хто носить імена:
- Єфрем,
- Мойсей.
Ім’я Єфрем означає "плідний" чи "той, хто приносить плоди", а Мойсей перекладається як "врятований з води". Якщо у вашому оточенні є люди з цими іменами – не забудьте привітати їх.
Державні та міжнародні свята
28 січня також відзначають кілька значущих дат на рівні України та світу:
День затвердження державного прапора України – важлива подія в історії нашої держави. У цей день 1992 року Верховна Рада України офіційно затвердила синьо-жовтий прапор як державний символ.
Європейський день захисту даних також відомий як Міжнародний день захисту персональних даних. Ця дата покликана підвищити рівень обізнаності щодо збереження приватності в епоху цифрових технологій.
День відкриття Антарктиди – цього дня у 1820 році російська експедиція Беллінсгаузена і Лазарєва виявила Антарктиду. Свято є нагадуванням про важливість наукових досліджень.
Народні традиції й прикмети 28 січня
У народному календарі 28 січня пов’язано із преподобним Єфремом Сиріним, якого вважали захисником від негараздів.
Прикмети
Якщо день ясний – весна буде ранньою.
Вітер із заходу приносить тепло та вологу.
Снігопад у цей день – до щедрого врожаю влітку.
Що не можна робити 28 січня
Лаятися, пліткувати чи ображати інших – це вважається притягуванням негараздів.
Розпочинати важливі справи, адже вважалося, що вони не матимуть успіху.
Залишати вдома безлад, бо це приносить фінансові втрати.
28 січня – день, сповнений історичних і духовних подій. Він надихає на добрі вчинки, привітання близьких із їхнім днем ангела й нагадує про важливість світових і державних традицій. Бережіть себе та слідуйте добрим прикметам цього дня!