Все о дне 4 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 4 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 4 февраля

По новому церковному календарю 4 февраля церковь чествует память преподобного Исидора Пелусиота, священномученика Авраамия, епископа Арвильского, преподобного Николая – исповедника, игумена Студийского.

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Преподобный Исидор Пелусиот

Христианский монах и священник. Его также называли Пилусийским. Он родился в Александрии, в Египте. Был учеником Иоанна Златоустого. Святой вел уединенную жизнь в пустыне, впоследствии создал монастырь и стал игуменом, написал много поучений для монахов.

Преподобный Николай, исповедник Студейский

Епископ Николай родился на острове Крит, позже воспитывался монахами в Студийском монастыре, в Константинополе. Далее и сам стал монахом монастыря и был поставлен игуменом. Был известен своим даром исцеления.

Священномученик Авраамий, епископ Арвильский, погиб в Персии во время гонения христиан.

Именины и день ангела 4 февраля

Согласно новоюлианскому церковному календарю, 4 февраля свои именины отмечают Авраам, Николай и Исидор.

Какой день ангела 4 февраля / Фото: Pixabay / mcmike

Государственные и международные праздники

Международный день человеческого братства отмечается 4 февраля с 2020 года. Праздник начат по инициативе Генеральной ассамблеи ООН и направлен на содействие сотрудничеству людей разных культур и религий.

Такая мера напоминает о важности диалога и принятии между верующими разных религий и представителями разных культур. Идея заключается в предотвращении религиозных конфликтов и межкультурных противоречий.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, основан в 2000 году в Париже на всемирном саммите по борьбе с раком.

Этот день призван обратить внимание на проблему распространения заболеваемости раком, а также проинформировать о методах борьбы и профилактики этой болезни. Одним из важных аспектов борьбы с раком является осведомленность населения о рисках заболеть, а также своевременное обследование и диагностирование болезни.

Народные традиции на Николая Студеного

В народных традициях в этот день почитается память мучеников. Ко дню всегда крепли морозы. А это похолодание уже было последним, потому наши предки уже не беспокоились о морозах, а занимались подготовкой к посевной: перебирали семена, проверяли инструменты.

Что нельзя делать 4 февраля

В народе считали, что в этот день ни в коем случае нельзя:

Стричь ногти или волосы, иначе навлечете на себя большую беду.

Нельзя ходить в лес, поскольку дикие животные в этот период более агрессивны.

Приметы

Народные приметы на Николая Студеного:

Если опустился туман, будет снегопад и метель.

Если луна ночью была яркой, то днем поднимутся большие ветры.

Если небо чистое и ясное, то еще будут держаться сильные морозы.

На Николая Студеного всегда дуют сильные ветры. Но именно в этот день ветер считается волшебным. Наши предки верили, что желания, произнесенные по ветру, исполнятся.