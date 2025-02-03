Усе про день 4 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

В народі 4 лютого святкують день Миколи Студеного – день магічних вітрів

Яке свято 4 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 4 лютого

За новим церковним календарем церква вшановує преподобного Ісидора Пелусіота, священномученика Авраамія, єпископа Арвільського, преподобного Миколая – сповідника, ігумена Студійського.

Преподобний Ісидор Пелусіот

Християнський чернець та священник. Його також називали Пилусійським. Він народився в Александрії, в Єгипті. Був учнем Іоана Златоустого. Святий вів усамітнене життя в пустелі, зрештою влаштував монастир і став ігуменом, написав багато повчань для ченців.

Преподобний Миколай, сповідник Студейський

Єпископ Микола народився на острові Крит, пізніше виховувався ченцями в Студійському монастирі, в Константинополі. Пізніше і сам став ченцем монастиря і був поставлений ігуменом. Був знаний своїм даром зцілення.

Священномученик Авраамій, єпископ Арвільський, загинув у Персії під час гоніння християн.

Іменини та день ангела 4 лютого

Відповідно до новоюліанського церковного календаря, 4 лютого свої іменини святкують Авраам, Микола та Ісидор.

Який день ангела 4 лютого / Фото: Pixabay / mcmike

Міжнародні свята

Міжнародний день людського братерства святкується 4 лютого з 2020 року. Свято започатковане за ініціативою Генеральної асамблеї ООН та має на меті сприяти співпраці людей різних культур та релігій.

Такий захід нагадує про важливість діалогу та прийняття між вірянами різних релігій та представниками різних культур. Ідея полягає в запобіганні релігійних конфліктів та міжкультурних суперечностей.

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, заснований 2000 року в Парижі на всесвітньому саміті з боротьби проти раку.

Цей день покликаний звернути увагу до проблеми поширення захворюваності на рак, а також поінформувати про методи боротьби та профілактики цієї хвороби. Одним із важливих аспектів боротьби проти раку є обізнаність населення про ризики захворіти, а також своєчасне обстеження та діагностування хвороби.

Народні традиції на Миколу Студеного

В народних традиціях цей день називали Миколи Студеного. До дня завжди міцнішали морози. А це похолодання вже було останнім, тому наші предки вже не турбувалися про морози, а займалися підготовкою до посівної: перебирали насіння, перевіряли знаряддя.

Що не можна робити 4 лютого

В народі вважали, що цього дня ні в якому разі не можна:

Стригти нігті або волосся, інакше накликаєте на себе велику біду.

Не можна ходити в ліс, оскільки дикі тварини в цей період більш агресивні.

Прикмети

Народні прикмети на Миколи Студеного:

Якщо опустився туман, буде снігопад та заметіль.

Якщо місяць вночі був яскравим, то вдень піднімуться великі вітри.

Якщо небо чисте і ясне, то ще триматимуться сильні морози.

На Миколи Студеного завжди дмуть сильні вітри. Але саме цього дня вітер вважається магічним. Наші предки вірили, що бажання, промовлені за вітром, здійсняться.