Все о дне 4 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 4 января / Фото: Unsplash / Ian Schneider

Какой церковный праздник 4 января

Христианская церковь по новоюлианскому церковному календарю, действующему в Украине, 4 января отмечает Собор 70-ти апостолов. Собор здесь используется не в понимании храма, а как собрание всех апостолов вместе.

Первых апостолов у Иисуса было 12. Это были его самые близкие ученики. Далее следующие ученики веры христовой отбирались уже апостолами из 12-ти. Не всех имена известны и сохранились до наших дней. Но многих известны и жизнеописание, и деятельность по проповедованию веры Христовой.

Среди них были: Иаков, евангелист Марко, апостол Варнава, первомученик Стефан, Онисифор, Никанор, Симеон, Аристарх, Тимон, Филипп и другие.

В этот день почитается память преподобного Ахилы. Он совершал свой монашеский подвиг в Печерском монастыре. Преподобный вел очень аскетическую жизнь, отличился тем, что очень мало кушал, к тому же только сырую пищу. Он очень долгое время провел в одиноком затворничестве.

Именины и день ангела 4 января

Чей день ангела 4 января / Фото: Pexels

По новому церковному календарю 4 января в Украине отмечают день ангела Марк, Степан, Иаков, Климент, Трофим и Артем.

Народные традиции и запреты в этот день

Этот день праздничный для украинцев, ведь продолжаются зимние традиционные Святки. Молодежь и дети еще могут колядовать или щедровать, приближается праздник Крещения. По давним поверьям в этот день запрещено:

делать тяжелую физическую работу.

ссориться и ругаться.

нельзя рассказывать свои планы посторонним, потому что не будут удачными.

также и о чужих секретах нельзя никому рассказывать.

Наши предки издавна верили, что звездное небо в этот день предвещает сильные морозы.