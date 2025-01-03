Усе про день 4 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 4 січня / Фото: Unsplash / Ian Schneider

Яке церковне свято 4 січня

Християнська церква за новоюліанським церковним календарем, що діє в Україні, 4 січня святкує Собор 70 апостолів. Собор тут вживається не в розумінні храму, а як зібрання усіх апостолів разом.

Перших апостолів в Ісуса було 12. Це були його найближчі учні. Далі ж наступні учні віри христової відбиралися вже апостолами з 12. Не всіх імена відомі й збереглися до нашого часу. Але багатьох відомі і життєпис, і діяльність із проповідування віри Христової.

Серед них були: Яків, євангелист Марко, апостол Варнава, першомученик Стефан, Онисифор, Никанор, Симеон, Аристарх, Тимон, Пилип та інші.

У цей день також вшановується пам’ять преподобного отця диякона Ахили. Він відбував свій чернечий подвиг у Печерському монастирі. Преподобний вів дуже аскетичне життя, відзначився тим, що дуже мало їв, до того ж лише сиру їжу. Він дуже довгий час провів у самотньому затвірництві.

Іменини та день ангела 4 січня

Чий день ангела 4 січня / Фото: Pexels

За новим церковним календарем 4 січня в Україні святкують день ангела Марк, Степан, Яків, Климент, Трохим та Артем.

Народні традиції та заборони у цей день

Цей день святковий для українців, адже ще тривають зимові традиційні Святки. Молодь та діти ще можуть колядувати або щедрувати, наближається свято Водохреще. За давніми повір’ями цього дня заборонено:

робити важку фізичну роботу.

сваритися та лаятися.

не можна розповідати свої плани стороннім, бо не будуть вдалими.

також і про чужі секрети не можна нікому розказувати.

Наші пращури здавна вірили, що зоряне небо у вечір цього дня віщує сильні морози.