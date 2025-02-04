Все о дне 5 февраля: какой праздник, день ангела и народные приметы

5 февраля по всему миру празднуют День эрудита

Какой праздник 5 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 5 февраля

По новоюлианскому календарю 5 февраля церковь отмечает день мученицы Агафьи, святителя Феодосия, епископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Божией Матери.

Святая мученица Агафья

Святая Агафья потерпела пытки за христианскую веру на Сицилии в городе Парноме, современный Палермо. События эти происходили во времена гонения христиан при правлении императора Деция. Агафья была молодой красивой девушкой, и получила большое наследство. Поэтому местный правитель и приказал арестовать молодую девушку, потому что хотел разграбить ее имение.

Под предлогом веры во Христа девушка истязали и убили. Но святая Агафья не отреклась от христовой веры. У могилы девушки происходили чудотворные исцеления.

Святитель Феодосий Черниговский

Феодосий Черниговский – выдающийся священнослужитель на украинских землях. Он жил в 17 веке, родом был из знатной благородной семьи. Решил посвятить свою жизнь служению Богу.

Получал образование в Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Принял постриг в монахи в Киево-Печерской Лавре. Позже был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора. Покинув Киев, отправился вести монашескую жизнь в Крутицком монастыре, Черниговской епархии. Там он был рукоположен в иеромонаха.

В 1662 году был назначен игуменом Корсунского монастыря. А в 1664 – настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря. Позже Феодосий был наместником блюстителя Киевской митрополии. В 1688 году святой Феодосий назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря.

Елецкая икона Богородицы / Фото: ukraine-amber.biz

Икона Елецкой Богородицы

Икона Пресвятой Богородицы очень уважаемая в Украине. История ее связана с Елецким монастырем в Черниговской области. Об иконе существуют легенды времен Киевской Руси. Кто и когда создал икону, точно неизвестно. Упоминания о ней были, но как она выглядела – никто не знал. Возможно, икону прятали потомки князей во время монголо-татарских нашествий.

Ее история начинается в 1676 году, когда она снова появилась в Елецком монастыре. Икона считается одной из величайших святынь для христиан в Украине.

Именины и день ангела 5 февраля

По церковному календарю 5 февраля свои именины отмечают Агата, Агафья, Макар, Феодосий и Феодосия.

JillWellington

Государственные и международные праздники

День Государственной специальной службы транспорта

В Украине отмечают День Государственной специальной службы транспорта. Праздник отмечает важность работы всех работников службы по поддержанию функционирования транспортной системы. Особо следует отметить работу службы во время войны. Ведь Государственная специальная служба транспорта – военное формирование, подчиняющееся Министерству обороны Украины.

Работа службы критически важна для функционирования страны и ее обороны. Именно ГССТ выполняет разминирование, строительство фортификаций, восстановление путей, мостов и дорог. В праздник работники службы получают признание и почитание за свой вклад в развитие Украины.

Всемирный день эрудита

Праздник отмечается в большинстве стран мира 5 февраля. Этот день приветствует интеллектуально одаренных людей, обладающих высоким уровнем знаний в разных областях. Под эрудицией не подразумевают образование или диплом.

Эрудитами могут называться люди, не имеющие высшего образования, но много читающие и исключительно осведомленные. Также и люди с высшим образованием не считаются эрудитами. Слово эрудиция происходит из латинского языка и означает "просветленность".

Народные традиции и приметы 5 февраля

В народном календаре славян этот день называли Агафии Коровницы. Она считалась защитницей коров. В этот период всегда были самые крепкие морозы, поэтому часто умирало очень много скота.

Поэтому в этот день славяне на наших землях выполняли разные обряды, чтобы защитить свои стада коров. Некоторые старинные обряды сопровождались приношением жертвы – кошки или петуха.

Позже, с приходом христианства, Агафья считалась защитницей от пожаров, поэтому в этот день ходили в церковь, святили хлеб и просили о защите своего дома и хозяйства.

Наши предки в этот день верили в такие приметы:

если день морозный, то будет ранняя весна, а лето – сухое;

снегопад предвещает дождливое и урожайное лето.

Нельзя было в этот день тушить фонарь в хлеву, считалось, что это сохранит скот. А детишки, рожденные в этот день, считались наделенными магическим даром понимать язык животных.