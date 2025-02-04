Усе про день 5 лютого: яке свято, день ангела й народні прикмети

Яке свято 5 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 5 лютого

За новоюліанським календарем 5 лютого церква відзначає день мучениці Агафії, святителя Феодосія, єпископа Чернігівського, Єлецько-Чернігівської ікони Божої Матері.

Свята мучениця Агафія

Свята Агафія потерпіла катування за християнську віру на Сицилії у місті Парномі, сучасне Палермо. Події ці відбувалися за гоніння християн під час правління імператора Деція. Агафія була молодою вродливою дівчиною, до того ж мала великий спадок. Тому місцевий правитель і наказав заарештувати молоду дівчину, бо хотів розграбувати її маєток.

Під приводом віри в Христа дівчина була катована та вбита. Але свята Агафія не зреклася христової віри. Біля могили дівчини відбувалися чудотворні зцілення.

Святитель Феодосій Чернігівський

Феодосій Чернігівський – видатний священнослужитель на українських землях. Він жив у 17 столітті, походив зі знатної шляхетної родини. Вирішив присвяти своє життя служінню Богу.

Здобував освіту в Києво-Братській колегії при Київському Богоявленському монастирі. Прийняв постриг у ченці у Києво-Печерській Лаврі. Пізніше був поставлений архідияконом Києво-Софійського собору. Залишивши Київ, відправився вести чернече життя в Крутицькому монастирі, Чернігівської єпархії. Там він був висвячений у сан ієромонаха.

У 1662 році був призначений ігуменом Корсунського монастиря. А в 1664 – настоятелем Києво-Видубицького монастиря. Пізніше Феодосій був намісником наглядача Київської митрополії. У 1688 році святий Феодосій був призначений архімандритом Чернігівського Єлецького монастиря.

Єлецька ікона Богородиці / Фото: ukraine-amber.biz

Ікона Єлецької Богородиці

Ікона Пресвятої Богородиці дуже шанована в Україні. Історія її пов’язана з Єлецьким монастирем на Чернігівщині. Про ікону існують легенди часів Київської Русі. Хто й коли створив ікону, достеменно невідомо. Згадки про неї були, але як вона виглядала – ніхто не знав. Можливо, ікону переховували нащадки князів під час монголо-татарських навал.

Її історія розпочинається у 1676 році, коли вона знову з’явилася в Єлецькому монастирі. Ікона вважається однією з найбільших святинь для християн в Україні.

Іменини та день ангела завтра, 5 лютого

За церковним календарем 5 лютого свої іменини відзначають Агата, Агафія, Макар, Феодосій та Феодосія.

Який день ангела 5 лютого / Фото: Pixabay / JillWellington

Державні й міжнародні свята

День Державної спеціальної служби транспорту

В Україні 5 лютого відзначають День Державної спеціальної служби транспорту. Свято відзначає важливість роботи всіх працівників служби для підтримання функціонування транспортної системи. Особливо слід відзначити роботу служби під час війни. Адже Державна спеціальна служба транспорту – військове формування, що підпорядковується Міністерству оборони України.

Робота служби є критично-важливою для функціонування країни та її оборони. Саме ДССТ виконує розмінування, спорудження фортифікацій, відновлення колії, мостів і доріг. У свято працівники служби отримують визнання та шанування за свій внесок у розвиток України.

Всесвітній день ерудита

Свято відзначається у більшості країн світу 5 лютого. Цей день вітає інтелектуально обдарованих людей, які мають високий рівень знань у різних галузях. Під ерудицією не мають на увазі освіту чи диплом.

Ерудитами можуть називатися люди, які не мають вищої освіти, але багато читають і є винятково обізнаними. Так само і люди з вищою освітою не вважаються ерудитами. Слово ерудиція походить з латинської мови й означає "просвітленість".

Народні традиції та прикмети 5 лютого

У народному календарі слов’ян цей день називали Агафії Корівниці. Вона вважалася захисницею корів. У цей період завжди були найміцніші морози, тому часто помирало дуже багато худоби. Тож цього дня слов’яни на наших землях виконували різні обряди аби захистити свої стада корів. Деякі старовинні обряди супроводжувалися приношенням жертви – кішки або півня.

Пізніше, з приходом християнства, Агафія вважалася захисницею від пожеж, тож у цей день ходили в церкву, святили хліб і просили про захист своєї оселі та господарства.

Наші пращури цього дня вірили у такі прикмети:

якщо день морозний, то буде рання весна, а літо засушливим;

снігопад віщує дощове й урожайне літо.

Не можна було цього дня гасити ліхтар у хліві, це вважалося збереже худобу. А дітки народжені в цей день вважалися обдарованими магічним даром розуміти мову тварин.