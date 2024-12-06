Все о 7 декабря 2024 года: какие праздники, дни ангела и какие запреты надо соблюдать

Праздник 7 декабря – День украинского платка (Фото: Depositphotos)

Какой церковный праздник 7 декабря

Христианская церковь в этот день чествует святого Амвросия Медиоланского, преподобного Иоанна Постника Печерского, преподобного Павла Послушливого.

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Святой Амвросий Медиоланский был очень образован, многие написанные им работы вошли в литургию. Родился святой в богатой христианской семье, позже получал образование в Риме. Когда его избрали епископом, он раздал все свое имущество бедным, а свою жизнь посвятил проповедованию христианской веры. По преданию, когда Амвросий был ребенком, однажды на него сели пчелы, но они улетели, не укусив ребенка. С тех пор Амвросий считается покровителем пчеловодства.

Преподобный Иоанн Постник – православный святой Киевской Руси. Его мощи покоятся в Киево-Печерской лавре в Ближних пещерах.

Святитель Амвросий, епископ Медиоланский (Фото: Украинская православная церковь, приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Гамбург)

До принятия в Украине нового церковного календаря 7 декабря отмечали День святой Екатерины. Этот праздник сохраняет эту дату для православных церквей, следующих юлианскому календарю.

Государственные и международные праздники

День местного самоуправления в Украине. Праздник призван отметить роль местного самоуправления в развитии народовластия и демократизации общества. Праздник установлен в 2000 году в честь принятия Верховной Радой 7 декабря 1990 года Закона "О местном самоуправлении".

Международный день гражданской авиации. Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. К мероприятию приобщаются международные и национальные организации, авиакомпании разных стран. Именно 7 декабря была подписана Международная конвенция гражданской авиации. Цель праздника – отметить сложную круглосуточную работу авиаторов, обеспечивающих полеты, а также высокий профессионализм, которого требует эта работа.

Всемирный день украинского платка. Праздник объединяет украинских женщин для сохранения и развития национальных традиций. Впервые праздник отметили в 2019 году, когда миллионы женщин опубликовали свои фотографии с украинскими традиционными платками. К празднику организуются женские сборы, фото и видео, мастер-классы и обучение, как вязать и вышивать платки.

День ангела сегодня

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, 7 декабря свои именины празднуют Павел, Антон, Иван, Василий, Григорий, Игнатий, Михаил, Никифор, Лев, Нил, Петр и Сергей.

В этот день в 1900 году родилась Екатерина Белокур, украинская художница в стиле наивного искусства и мастер народной живописи. Художница считается одной из самых известных женщин в украинской истории.

Что можно и нельзя делать 7 декабря

Традиционно для украинской культуры дни народного календаря имеют суеверия. В народе считается, что 7 декабря запрещено:

плакать и скучать из-за старых неудач, это приведет к новым слезам в следующем году;

шить – к беде.

Поскольку продолжается Рождественский пост, нельзя есть пищу животного происхождения, запрещено употреблять алкоголь.