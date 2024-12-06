Усе про 7 грудня 2024 року: які свята, дні ангела та яких заборон потрібно дотримуватися

Свято 7 грудня – День української хустки (Фото: Depositphotos)

Яке церковне свято 7 грудня

Християнська церква в цей день вшановує святого Амвросія Медіоланського, преподобного Іоанна Посника Печерського, преподобного Павла Послушного.

Святий Амвросій Медіоланський був дуже освіченим, багато написаних ним праць увійшли до літургії. Народився святий у заможній християнській родині, пізніше здобував освіту у Римі. Коли його обрали єпископом, він роздав усе своє майно бідним, а своє життя присвятив проповідуванню християнської віри. За переказами, коли Амвросій був дитиною, одного разу його обсіли бджоли, але вони полетіли, не вкусивши дитя. Відтоді Амвросій вважається покровителем бджолярства.

Преподобний Іоанн Посник – православний святий Київської Русі. Його мощі спочивають у Києво-Печерській лаврі в Ближніх печерах.

Святитель Амвросій, єпископ Медіоланський (Фото: Українська православна церква, парафія на честь Покрови Пресвятої Богородиці у м. Гамбург)

До ухвалення в Україні нового церковного календаря 7 грудня відзначали День святої Катерини. Це свято зберігає цю дату для православних церков, що дотримуються юліанського календаря.

Державні та міжнародні свята

День місцевого самоврядування в Україні. Свято покликане відзначити роль місцевого самоврядування у розвитку народовладдя та демократизації суспільства. Свято встановлене 2000 року на честь ухвалення Верховною Радою 7 грудня 1990 року Закону "Про місцеве самоврядування".

Міжнародний день цивільної авіації. Свято встановлене Генеральною Асамблеєю ООН 1996 року. До заходу долучаються міжнародні та національні організації, авіакомпанії різних країн. Саме 7 грудня була підписала Міжнародна конвенція цивільної авіації. Свято має на меті відзначити важку цілодобову роботу авіаторів, які забезпечують польоти, а також високий професіоналізм, якого вимагає ця робота.

Всесвітній день української хустки. Свято єднає українських жінок для збереження та розвитку українських національних традицій. Вперше свято відзначили 2019 року, коли мільйони жінок опублікували свої світлини з українськими традиційними хустками. До свята організовуються жіночі збори, фото та відео, майстер-класи та навчання, як плести та вишивати хустки.

Іменини сьогодні

Відповідно до нового церковного календаря, ухваленого в Україні, 7 грудня свої іменини святкують Павло, Антон, Іван, Василь, Григорій, Ігнатій, Михайло, Никифор, Лев, Ніл, Петро та Сергій.

У цей день 1900 року народилася Катерина Білокур, українська художниця у стилі наївного мистецтва та майстриня народного живопису. Мисткиня вважається однією з найвідоміших жінок української історії.

Що можна і не можна робити 7 грудня

Традиційно для української культури дні народного календаря мають свої забобони. В народі вважається, що 7 грудня заборонено:

плакати та сумувати через старі невдачі, адже це призведе до нових сліз у наступному році;

шити – до біди.

Оскільки триває Різдвяний піст, не можна їсти їжу тваринного походження і заборонено вживати алкоголь.