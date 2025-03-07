Все о дне 8 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 8 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 8 марта

По новоюлианскому календарю 8 марта церковь чествует великомученика Феодора (Теодора) Тирона, преподобного Феодорита, пресвитера и преподобного Дометия. В этот период длится первая неделя Великого поста.

Великомученик Теодор Тирон – армянский святой, чествуется всегда в субботу первой седмицы Великого поста, так что праздник переходный. Святой Теодор был воином в Амасии, в Малой Азии. Прозвище Тирон означает, что он был новобранцем. Юноша пострадал за веру во Христа в начале 4 века.

Святой Феодорит был пресвитером Антиохийской церкви в 4 веке. Умер мученической смертью за христианское вероисповедание в период преследования христиан императором Юлианом Отступником.

Святой Дометий происходил из Персии, уверовав в Иисуса Христа, отправился в монастырь. Много лет вел монашескую жизнь в одиночестве. Впоследствии имел учеников, стремившихся подражать его монашеским подвигам. Был убит по приказу императора Юлиана отступника за исповедование христианства.

Именины и день ангела 8 марта

Какой день ангела 8 марта / Фото: Pixabay

По новому церковному календарю 8 марта поздравляем с днем ангела Федора. Имя происходит из греческого языка и означает "дар Божий" или "дарован Богом".

Международные и государственные праздники в этот день

Международный женский день отмечается 8 марта во многих странах. В Украине праздник сейчас ассоциируется с советскими пережитками. Но на самом деле Женский день происходит из США и установлен с целью привлечь внимание к проблемам дискриминации женщин и отстаиванию прав.

Какой праздник 8 марта / Фото: Pixabay

День землеустроителя Украины отмечается каждый год во вторую субботу марта. Профессиональный праздник для всех рабочих этой сферы. Праздник установлен в 1999 году с целью распространить знания об этой малоизвестной, но важной профессии.

Народные приметы и что нельзя делать 8 марта

В этот период продолжается Великий пост. Поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Категорически запрещено употреблять алкоголь. В пост нельзя слишком веселиться и устраивать громкие застолья. Нельзя в этот период ругаться и сквернословить. В пост необходимо приводить в порядок свои мысли.

В народном календаре ко дню сохранилось несколько примет о погоде:

если слышен стук дятла – весна задержится;

если где-то в доме паук наплел паутину – это к счастью, убирать ее не стоит до Пасхи;

туман в этот день предвещает пасмурное лето;

облака быстро плывут по небу – к потеплению.

По народным традициям в этот день нельзя делать свадьбу или помолвку. Наши предки верили, что стрижка в этот день привлечет болезни.