Усе про день 8 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 8 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 8 березня

За новоюліанським календарем 8 березня церква вшановує великомученика Феодора (Теодора) Тирона, преподобного Феодорита, пресвітера та преподобного Дометія. В цей період триває перший тиждень Великого посту.

Великомученик Теодор Тирон – вірменський святий, вшановується завжди у суботу першої седмиці Великого посту, тож свято перехідне. Святий Теодор був воїном у місті Амасії, в Малій Азії. Прізвисько Тирон означає, що він був новобранцем. Юнак постраждав за віру в Христа на початку 4 століття.

Святий Феодорит був пресвітерем Антіохійської церкви в 4 столітті. Помер мученицькою смертю за християнське віросповідання в період переслідування християн імператором Юліаном Відступником.

Святий Дометій походив із Персії, увірувавши в Ісуса Христа, відправився у монастир. Багато років вів чернече життя на самоті. Згодом мав учнів, що прагнули наслідувати його чернечі подвиги. Був убитий за наказом імператора Юліана відступника за сповідування християнства.

Іменини та день ангела 8 березня

Який день ангела 8 березня / Фото: Pixabay

За новим церковним календарем 8 березня вітаємо з днем ангела Федора. Ім’я походить із грецької мови й означає – "дар Божий" або "дарований Богом".

Міжнародні та державні свята у цей день

Міжнародний жіночий день святкується 8 березня в багатьох країнах світу. В Україні свято зараз асоціюється з радянськими пережитками. Але насправді Жіночий день походить зі США й встановлений із метою привернути увагу до проблем дискримінації жінок та відстоювання прав.

Яке свято 8 березня / Фото: Pixabay

День землевпорядника України святкується щороку у другу суботу березня. Професійне свято для всіх робітників цієї сфери. Свято встановлене 1999 року з метою поширити знання про цю маловідому, але важливу професію.

Народні прикмети та що не можна робити 8 березня

В цей період триває Великий піст. Тому не можна їсти продукти тваринного походження. Категорично заборонено вживати алкоголь. В піст не можна занадто веселитися й влаштовувати гучні гуляння. Не можна в цей період сваритися та лаятися. В піст необхідно приводити до ладу свої думки.

В народному календарі до дня збереглося кілька прикмет про погоду:

якщо чути стукіт дятла – весна затримається;

якщо десь у хаті павук наплів павутиння – це до щастя, прибирати його не варто до Пасхи;

туман цього дня віщує похмуре літо;

хмари швидко пливуть небом – до потепління.

За народними традиціями не можна справляти весілля чи заручини. Наші предки вірили, що стрижка у цей день притягне хвороби.