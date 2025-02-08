Все о дне 9 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Каких выдающихся людей мы вспоминаем 9 февраля. Кто празднует именины и профессиональные праздники. Каких примет и традиций следует придерживаться

Все о дне 9 февраля, церковный праздник / фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 9 февраля

9 февраля православная церковь отмечает несколько важных событий:

Предание праздника Сретение Господня

Предание праздника означает завершение торжеств, связанных с определенным церковным праздником. Богослужение в этот день хранит большую часть молитв и песнопений, которые читались накануне. Предание Сретения сопровождается особой торжественностью, ведь это один из важнейших праздников в церковном календаре. В храмах проходят праздничные литургии, на которых верующие благодарят Бога и прославляют встречу Ветхого и Нового Заветов.



Память мученика Никифора из Антиохии Сирийской

Святой Никифор жил в III веке в городе Антиохии. Он прославился своей большой верой и любовью к ближним, за что и получил мученический венец. Его история напоминает нам о важности прощения и смирения.

Преподобный Панкратий, затворник Киево-Печерский

Этот подвижник жил в XII веке в Киево-Печерской Лавре. Панкратий проводил жизнь в посте и молитвах, служил примером смирения и духовного подвига для других монахов. Его почитают как святого, укрепляющего веру и помогающего преодолевать жизненные трудности.

Именины и день ангела 9 февраля

В этот день именины празднуют:

Никифор (Нечипор)

Анна

Следует поздравить близких с этими именами, ведь день ангела – это особый повод помолиться и вспомнить своего небесного покровителя.

День ангела и именины 9 февраля / фото: depositphotos

Международные праздники 9 февраля

Это профессиональный праздник всех стоматологов, который ежегодно отмечают 9 февраля. Выбор даты связан с памятью святой Аполлонии, считающейся покровительницей стоматологов. В этот день принято благодарить врачей за их труд, отмечать их вклад в здоровье общества.

Всемирный день бракосочетания

Этот праздник празднуется с целью чествования института брака, семейных ценностей и любви. Во многих странах в этот день проходят торжественные мероприятия, посвященные женитьбе и крепким семьям.

Народные традиции и приметы 9 февраля

Основные традиции дня связаны с прогнозированием погоды и бытовыми запретами.

Приметы:

если день ясный и солнечный, весна будет теплой;

пасмурная и снежная погода – на затяжную зиму.

Народные традиции и приметы 9 февраля / фото: depositphotos

Что нельзя делать:

запрещено ругаться и сквернословить;

избегать физической работы на земле, чтобы не "разбудить" природу раньше времени.

Традиции:

считалось, что молитва святому Никифору поможет сохранить мир в семье;

у Захариев день проводили обряды для защиты дома от злых сил.