Усе про день 9 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Усе про день 9 лютого, церковне свято / фото: freepik
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 9 лютого
  2. Іменини й день ангела 9 лютого
  3. Міжнародні свята 9 лютого
  4. Народні традиції та прикмети 9 лютого

Яке церковне свято завтра, 9 лютого

9 лютого православна церква відзначає кілька важливих подій:

  • Віддання свята Стрітення Господнього

Віддання свята означає завершення урочистостей, пов'язаних із певним церковним святом. Богослужіння цього дня зберігає більшу частину молитов і піснеспівів, що читалися напередодні. Віддання Стрітення супроводжується особливою урочистістю, адже це одне з найважливіших свят у церковному календарі. У храмах проходять святкові літургії, на яких віряни дякують Богові та прославляють зустріч Старого й Нового Завітів.

  • Пам’ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської

Святий Никифор жив у III столітті в місті Антіохії. Він прославився своєю великою вірою та любов’ю до ближніх, за що й отримав мученицький вінець. Його історія нагадує нам про важливість прощення та смирення.

  • Преподобний Панкратій, затворник Києво-Печерський

Цей подвижник жив у XII столітті в Києво-Печерській лаврі. Панкратій проводив життя у пості та молитвах, служачи прикладом смирення й духовного подвигу для інших ченців. Його вшановують як святого, що зміцнює віру та допомагає долати життєві труднощі.

Іменини й день ангела 9 лютого

У цей день іменини святкують:

  • Никифор (Нечипір)
  • Анна

Варто привітати близьких із цими іменами, адже день ангела – це особливий привід помолитися та згадати свого небесного покровителя.

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Усе про день 9 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
День ангела та іменини 9 лютого / фото: depositphotos

Міжнародні свята 9 лютого

Це професійне свято всіх стоматологів, яке щорічно відзначають 9 лютого. Вибір дати пов’язаний із пам’яттю святої Аполлонії, яка вважається покровителькою стоматологів. У цей день заведено дякувати лікарям за їхню працю, відзначати їх внесок у здоров’я суспільства.

  • Всесвітній день шлюбу

Це свято святкується з метою вшанування інституту шлюбу, сімейних цінностей і любові. У багатьох країнах цього дня проходять урочисті заходи, присвячені одруженням і міцним сім’ям.

Народні традиції та прикмети 9 лютого

Основні традиції дня пов’язані з прогнозуванням погоди та побутовими заборонами.

Прикмети:

  • якщо день ясний і сонячний, то весна буде теплою;

  • похмура й сніжна погода – на затяжну зиму.

Усе про день 9 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Народні традиції й прикмети 9 лютого / фото: depositphotos

Що не можна робити:

  • заборонено лаятися та сваритися;

  • уникати фізичної роботи на землі, аби не "розбудити" природу завчасно.

Традиції:

  • вважалося, що молитва святому Никифору допоможе зберегти мир у родині;

  • у Захаріїв день проводили обряди для захисту будинку від злих сил.

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