Усе про день 9 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яких визначних особистостей ми згадуємо 9 лютого. Хто святкує іменини та професійні свята. Яких прикмет і традицій варто дотримуватися

Усе про день 9 лютого, церковне свято / фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 9 лютого

9 лютого православна церква відзначає кілька важливих подій:

Віддання свята Стрітення Господнього

Віддання свята означає завершення урочистостей, пов'язаних із певним церковним святом. Богослужіння цього дня зберігає більшу частину молитов і піснеспівів, що читалися напередодні. Віддання Стрітення супроводжується особливою урочистістю, адже це одне з найважливіших свят у церковному календарі. У храмах проходять святкові літургії, на яких віряни дякують Богові та прославляють зустріч Старого й Нового Завітів.



Пам’ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської

Святий Никифор жив у III столітті в місті Антіохії. Він прославився своєю великою вірою та любов’ю до ближніх, за що й отримав мученицький вінець. Його історія нагадує нам про важливість прощення та смирення.

Преподобний Панкратій, затворник Києво-Печерський

Цей подвижник жив у XII столітті в Києво-Печерській лаврі. Панкратій проводив життя у пості та молитвах, служачи прикладом смирення й духовного подвигу для інших ченців. Його вшановують як святого, що зміцнює віру та допомагає долати життєві труднощі.

Іменини й день ангела 9 лютого

У цей день іменини святкують:

Никифор (Нечипір)

Анна

Варто привітати близьких із цими іменами, адже день ангела – це особливий привід помолитися та згадати свого небесного покровителя.

День ангела та іменини 9 лютого / фото: depositphotos

Міжнародні свята 9 лютого

Це професійне свято всіх стоматологів, яке щорічно відзначають 9 лютого. Вибір дати пов’язаний із пам’яттю святої Аполлонії, яка вважається покровителькою стоматологів. У цей день заведено дякувати лікарям за їхню працю, відзначати їх внесок у здоров’я суспільства.

Всесвітній день шлюбу

Це свято святкується з метою вшанування інституту шлюбу, сімейних цінностей і любові. У багатьох країнах цього дня проходять урочисті заходи, присвячені одруженням і міцним сім’ям.

Народні традиції та прикмети 9 лютого

Основні традиції дня пов’язані з прогнозуванням погоди та побутовими заборонами.

Прикмети:

якщо день ясний і сонячний, то весна буде теплою;

похмура й сніжна погода – на затяжну зиму.

Народні традиції й прикмети 9 лютого / фото: depositphotos

Що не можна робити:

заборонено лаятися та сваритися;

уникати фізичної роботи на землі, аби не "розбудити" природу завчасно.

Традиції:

вважалося, що молитва святому Никифору допоможе зберегти мир у родині;

у Захаріїв день проводили обряди для захисту будинку від злих сил.