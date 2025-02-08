Усе про день 9 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 9 лютого
9 лютого православна церква відзначає кілька важливих подій:
Віддання свята Стрітення Господнього
Віддання свята означає завершення урочистостей, пов'язаних із певним церковним святом. Богослужіння цього дня зберігає більшу частину молитов і піснеспівів, що читалися напередодні. Віддання Стрітення супроводжується особливою урочистістю, адже це одне з найважливіших свят у церковному календарі. У храмах проходять святкові літургії, на яких віряни дякують Богові та прославляють зустріч Старого й Нового Завітів.
- Пам’ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської
Святий Никифор жив у III столітті в місті Антіохії. Він прославився своєю великою вірою та любов’ю до ближніх, за що й отримав мученицький вінець. Його історія нагадує нам про важливість прощення та смирення.
Преподобний Панкратій, затворник Києво-Печерський
Цей подвижник жив у XII столітті в Києво-Печерській лаврі. Панкратій проводив життя у пості та молитвах, служачи прикладом смирення й духовного подвигу для інших ченців. Його вшановують як святого, що зміцнює віру та допомагає долати життєві труднощі.
Іменини й день ангела 9 лютого
У цей день іменини святкують:
- Никифор (Нечипір)
- Анна
Варто привітати близьких із цими іменами, адже день ангела – це особливий привід помолитися та згадати свого небесного покровителя.
Міжнародні свята 9 лютого
Це професійне свято всіх стоматологів, яке щорічно відзначають 9 лютого. Вибір дати пов’язаний із пам’яттю святої Аполлонії, яка вважається покровителькою стоматологів. У цей день заведено дякувати лікарям за їхню працю, відзначати їх внесок у здоров’я суспільства.
- Всесвітній день шлюбу
Це свято святкується з метою вшанування інституту шлюбу, сімейних цінностей і любові. У багатьох країнах цього дня проходять урочисті заходи, присвячені одруженням і міцним сім’ям.
Народні традиції та прикмети 9 лютого
Основні традиції дня пов’язані з прогнозуванням погоди та побутовими заборонами.
Прикмети:
якщо день ясний і сонячний, то весна буде теплою;
похмура й сніжна погода – на затяжну зиму.
Що не можна робити:
заборонено лаятися та сваритися;
уникати фізичної роботи на землі, аби не "розбудити" природу завчасно.
Традиції:
вважалося, що молитва святому Никифору допоможе зберегти мир у родині;
у Захаріїв день проводили обряди для захисту будинку від злих сил.