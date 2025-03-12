Все про день 13 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

13 марта чтят память нескольких святых, отмечают именины, а также вспоминают народные приметы и запреты

Все о дне 13 марта / фото: depositphotos

Церковные праздники завтра, 13 марта

По новоюлианскому календарю, 13 марта украинские верующие чтят память святого мученика Александра Римского и мученицы Кристины Персидской.

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Александр Римский

Святой мученик Александр жил в III веке во времена правления императора Максимиана (286–305 гг.), когда христиан преследовали за веру.

Александр был римским воином и служил в армии. В то время языческие культы требовали от солдат поклонения богам Рима, однако Александр отказался приносить жертвы, открыто признав свою веру во Христа.

Из-за непоколебимости в вере Александра арестовали и подвергли жестоким пыткам. Его заставляли отречься от христианства, но он оставался верен Богу. За это его приговорили к смертной казни. По преданию, он принял мученическую смерть, отдавая свою жизнь за веру.

Церковный праздник 13 марта / фото: blagovist

Мученица Кристина Персидская

Мученица Кристина Персидская жила в IV веке и была одной из многих христианок, пострадавших за веру во время преследований христиан в Персии.

Она отказалась поклоняться языческим богам, за что подверглась жестоким пыткам. Кристину заставляли отречься от веры, но она оставалась непоколебимой. В конце концов ее казнили, и она была причислена к лику мучеников.

Образ мученицы Кристины является символом стойкости в вере, несокрушимости духа и преданности Богу. Ее жизненный подвиг вдохновляет христиан быть верными своим убеждениям даже перед лицом тяжелых испытаний.

День ангела и именины 13 марта

В этот день отмечают именины носители имен Александр и Кристина.

Александр – имя греческого происхождения, означающее "защитник людей". Александры отличаются силой, уверенностью и лидерскими качествами.

Кристина походит от латинского слова "christianus", что означает "христианка" или "посвящённая Христу". Кристины обычно характеризуются духовностью, добротой и милосердием.

Именины и день ангела 13 марта / фото: Liga.net

Народные приметы и запреты 13 марта

13 марта существуют такие народные приметы:

если идет дождь, то лето будет теплым и дождливым;

если в этот день уже нет снега, то лето будет жарким;

если ветер сильный, весна будет холодной и затяжной.

Народные приметы и запреты 13 марта / фото: depositphotos

13 марта нельзя обманывать или ссориться – это может привести к конфликтам и финансовым трудностям. Отказывать в помощи тоже нельзя, чтобы не оттолкнуть удачу.

Поскольку 13 марта приходится на период Великого поста, в этот день рекомендуется употреблять постные блюда.