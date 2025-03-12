Усе про день 13 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Усе про день 13 березня / фото: depositphotos

Церковні свята завтра,13 березня

За новоюліанським календарем, 13 березня українські віряни вшановують пам’ять святого мученика Олександра Римського та мучениці Христини Персидської.

Олександр Римський

Святий мученик Олександр жив у III столітті в часи правління імператора Максиміана (286–305 рр.), коли християн переслідували за віру.

Олександр був римським воїном і служив у війську. У той час язичницькі культи вимагали від солдатів поклоніння богам Риму, однак Олександр відмовився приносити жертви, відкрито визнавши свою віру в Христа.

Через непохитність у вірі Олександра арештували й піддали жорстоким катуванням. Його змушували відректися від християнства, але він залишався вірним Богу. За це його засудили до страти. За переказами, він прийняв мученицьку смерть, віддаючи своє життя за віру.

Церковне свято 13 березня / фото: blagovist

Мучениця Христина Персидська

Мучениця Христина Персидська жила у IV столітті й була однією з багатьох християнок, які постраждали за віру під час переслідувань християн у Персії.

Вона відмовилася поклонятися язичницьким богам, за що зазнала жорстоких катувань. Христину змушували зректися віри, але вона залишалася непохитною. Зрештою її стратили, і вона була зарахована до лику мучеників.

Образ мучениці Христини є символом стійкості у вірі, незламності духу та відданості Богові. Її життєвий подвиг надихає християн бути вірними своїм переконанням навіть перед лицем важких випробувань.

День ангела й іменини 13 березня

У цей день святкують іменини носії імен Олександр і Христина.

Олександр – ім'я грецького походження, воно означає "захисник людей". Олександри відзначаються силою, впевненістю й лідерськими якостями.

Христина – походить від латинського слова "christianus", що означає "християнка" або "присвячена Христу". Христини зазвичай характеризуються духовністю, добротою та милосердям.

Іменини та день ангела 13 березня / фото: Liga.net

Народні прикмети та заборони 13 березня

13 березня є такі народні прикмети:

якщо йде дощ, то літо буде теплим і дощовим;

якщо цього дня вже немає снігу, то літо буде спекотним;

якщо вітер сильний, то весна буде холодною й затяжною.

Народні прикмети та заборони 13 березня / фото: depositphotos

13 березня не можна обманювати або сваритися – це може призвести до конфліктів і фінансових труднощів. Відмовляти у допомозі також не можна, щоб не відвернути удачу.

Оскільки 13 березня припадає на період Великого посту, цього дня рекомендується вживати пісні страви.